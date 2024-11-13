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Госдума одобрила проект для установки RuStore на гаджетах Apple - 13.11.2024, ПРАЙМ
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Госдума одобрила проект для установки RuStore на гаджетах Apple
Госдума одобрила проект для установки RuStore на гаджетах Apple - 13.11.2024, ПРАЙМ
Госдума одобрила проект для установки RuStore на гаджетах Apple
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который призван дать россиянам возможность устанавливать единый российский магазин приложений RuStore на гаджетах... | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T16:21+0300
2024-11-13T16:22+0300
apple
госдума
rustore
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который призван дать россиянам возможность устанавливать единый российский магазин приложений RuStore на гаджетах Apple. Документ, внесенный группой депутатов и сенаторов, запрещает дискриминацию приложений российских разработчиков в App Store. Он уточняет условия распространения программ для ЭВМ, используемых потребителями на отдельных видах технически сложных товаров, в том числе для того, чтобы Apple открыла возможность скачивать в App Store российский магазин приложений RuStore. Законопроект запрещает с 1 сентября 2025 года устанавливать условия, приводящие к ограничению или невозможности использования приложений российских разработчиков и единого магазина приложений. А продаваемые в России технически сложные товары (к ним, в частности, относятся смартфоны и планшеты) должны будут обеспечивать возможность устанавливать и обновлять такие приложения, а также осуществлять платежи при их установке и использовании с применением единого магазина приложений. В настоящее время единый магазин приложений RuStore доступен для установки и использования на всех устройствах с операционной системой Android. Однако, согласно пояснительной записке, "отдельные производители устройств (прежде всего смартфонов и планшетов Apple) на уровне лицензионных соглашений с пользователями и сторонними разработчиками" ограничивают возможность установки приложений из независимых источников, а также их доступ к отдельным функциям устройств или операционной системы. Причем эти ограничения касаются и возможности осуществления платежей пользователями таких приложений. Поэтому предлагается сделать так, чтобы на устройствах, которые продаются в России, была возможность установить российский магазин приложений RuStore, пояснял ранее в своем Telegram-канале один из авторов законопроекта, зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. На операционной системе Android он уже работает, теперь задача – сделать так, чтобы он появился и на гаджетах Apple, подчеркивал он. Технологически это возможно, поскольку в новых версиях iOS есть поддержка альтернативных магазинов приложений. Нужно лишь создать законодательную основу, чтобы Apple открыла эту возможность на территории РФ, как раньше сделала это на территории Евросоюза. Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки. Кабмин, в частности отмечает необходимость дополнительной проработки вопросов контроля реализации предусмотренных в нем требований, в том числе при осуществлении трансграничных сделок, а также определения правового статуса владельца магазина приложений.
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apple, госдума, rustore
Apple, Госдума, RuStore
16:21 13.11.2024 (обновлено: 16:22 13.11.2024)
 
Госдума одобрила проект для установки RuStore на гаджетах Apple

Госдума приняла в первом чтении проект для установки RuStore на гаджетах Apple

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСтарт продаж iPhone 14 в России
Старт продаж iPhone 14 в России - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который призван дать россиянам возможность устанавливать единый российский магазин приложений RuStore на гаджетах Apple.
Документ, внесенный группой депутатов и сенаторов, запрещает дискриминацию приложений российских разработчиков в App Store. Он уточняет условия распространения программ для ЭВМ, используемых потребителями на отдельных видах технически сложных товаров, в том числе для того, чтобы Apple открыла возможность скачивать в App Store российский магазин приложений RuStore.
Законопроект запрещает с 1 сентября 2025 года устанавливать условия, приводящие к ограничению или невозможности использования приложений российских разработчиков и единого магазина приложений. А продаваемые в России технически сложные товары (к ним, в частности, относятся смартфоны и планшеты) должны будут обеспечивать возможность устанавливать и обновлять такие приложения, а также осуществлять платежи при их установке и использовании с применением единого магазина приложений.
В настоящее время единый магазин приложений RuStore доступен для установки и использования на всех устройствах с операционной системой Android. Однако, согласно пояснительной записке, "отдельные производители устройств (прежде всего смартфонов и планшетов Apple) на уровне лицензионных соглашений с пользователями и сторонними разработчиками" ограничивают возможность установки приложений из независимых источников, а также их доступ к отдельным функциям устройств или операционной системы. Причем эти ограничения касаются и возможности осуществления платежей пользователями таких приложений.
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Поэтому предлагается сделать так, чтобы на устройствах, которые продаются в России, была возможность установить российский магазин приложений RuStore, пояснял ранее в своем Telegram-канале один из авторов законопроекта, зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.
На операционной системе Android он уже работает, теперь задача – сделать так, чтобы он появился и на гаджетах Apple, подчеркивал он. Технологически это возможно, поскольку в новых версиях iOS есть поддержка альтернативных магазинов приложений. Нужно лишь создать законодательную основу, чтобы Apple открыла эту возможность на территории РФ, как раньше сделала это на территории Евросоюза.
Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки. Кабмин, в частности отмечает необходимость дополнительной проработки вопросов контроля реализации предусмотренных в нем требований, в том числе при осуществлении трансграничных сделок, а также определения правового статуса владельца магазина приложений.
 
AppleГосдумаRuStore
 
 
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