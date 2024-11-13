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Банк России зафиксировал рост профицита платежного баланса России
Банк России зафиксировал рост профицита платежного баланса России - 13.11.2024, ПРАЙМ
Банк России зафиксировал рост профицита платежного баланса России
Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в октябре текущего года увеличилось в 1,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и... | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T16:08+0300
2024-11-13T16:08+0300
2024-11-13T16:26+0300
банк россии
платежный баланс
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в октябре текущего года увеличилось в 1,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составило 6,5 миллиарда долларов, свидетельствуют предварительные данные Банка России."Сальдо счета текущих операций в октябре 2024 года составило 6,5 млрд долларов США, не изменившись существенно относительно уточненного показателя сентября 2024 года", - говорится в сообщении. В сентябре 2024 года профицит текущего счета платежного баланса составил 6,8 миллиарда долларов, а в октябре 2023 года - 5,4 миллиарда долларов.По данным ЦБ, по итогам января-октября 2024 года профицит счета текущих операций вырос до 58,1 миллиарда долларов США (44,2 миллиарда долларов США годом ранее). Основным фактором стало увеличение профицита торгового баланса при схожем с прошлогодним вкладом других компонентов текущего счета.
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платежный баланс
Банк России, платежный баланс
Банк России зафиксировал рост профицита платежного баланса России
ЦБ: профицит платежного баланса России вырос до 6,5 миллиарда долларов
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в октябре текущего года увеличилось в 1,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составило 6,5 миллиарда долларов, свидетельствуют предварительные данные Банка России.
"Сальдо счета текущих операций в октябре 2024 года составило 6,5 млрд долларов США, не изменившись существенно относительно уточненного показателя сентября 2024 года", - говорится в сообщении. В сентябре 2024 года профицит текущего счета платежного баланса составил 6,8 миллиарда долларов, а в октябре 2023 года - 5,4 миллиарда долларов.
По данным ЦБ, по итогам января-октября 2024 года профицит счета текущих операций вырос до 58,1 миллиарда долларов США (44,2 миллиарда долларов США годом ранее). Основным фактором стало увеличение профицита торгового баланса при схожем с прошлогодним вкладом других компонентов текущего счета.
ЦБ отметил рост профицита внешней торговли России