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Банк России зафиксировал рост профицита платежного баланса России

Банк России зафиксировал рост профицита платежного баланса России - 13.11.2024, ПРАЙМ

Банк России зафиксировал рост профицита платежного баланса России

Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в октябре текущего года увеличилось в 1,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и... | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T16:08+0300

2024-11-13T16:08+0300

2024-11-13T16:26+0300

банк россии

платежный баланс

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в октябре текущего года увеличилось в 1,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составило 6,5 миллиарда долларов, свидетельствуют предварительные данные Банка России."Сальдо счета текущих операций в октябре 2024 года составило 6,5 млрд долларов США, не изменившись существенно относительно уточненного показателя сентября 2024 года", - говорится в сообщении. В сентябре 2024 года профицит текущего счета платежного баланса составил 6,8 миллиарда долларов, а в октябре 2023 года - 5,4 миллиарда долларов.По данным ЦБ, по итогам января-октября 2024 года профицит счета текущих операций вырос до 58,1 миллиарда долларов США (44,2 миллиарда долларов США годом ранее). Основным фактором стало увеличение профицита торгового баланса при схожем с прошлогодним вкладом других компонентов текущего счета.

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платежный баланс