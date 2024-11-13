Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Трамп в миниатюре". Пушков высказался о будущем министре обороны США - 13.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241113/pushkov-852791404.html
"Трамп в миниатюре". Пушков высказался о будущем министре обороны США
"Трамп в миниатюре". Пушков высказался о будущем министре обороны США - 13.11.2024, ПРАЙМ
"Трамп в миниатюре". Пушков высказался о будущем министре обороны США
Будущий глава оборонного ведомства США Пит Хесгет рискует стать "Трампом в миниатюре", заявил сенатор Алексей Пушков. | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T14:09+0300
2024-11-13T14:13+0300
политика
россия
сша
алексей пушков
https://cdnn.1prime.ru/img/84231/95/842319579_0:0:3147:1771_1920x0_80_0_0_4dc851dc7dccf731768d37db5db9060b.jpg
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Будущий глава оборонного ведомства США Пит Хесгет рискует стать "Трампом в миниатюре", заявил сенатор Алексей Пушков."Будущий министр обороны США, журналист и автор книги о состоянии американской армии Пит Хесгет, как минимум, нестандартный парень. Руки якобы не моет вот уже 10 лет, умеет развлечь аудиторию, любит шокировать", - отметил он в своем аккаунте в Telegram.По словам Пушкова, Хеггет считает, что американскую армию следует очистить от небинарных лиц . Этот выбор министра, по мнению сенатора, полностью соответствует стилю Трампа.Ранее СМИ сообщали, что источники, близкие к команде Трампа, сообщили, что выбор республиканца обусловлен его давними отношениями с Хегсетом. Кроме того, по заявлению приближенных, Трамп всегда считал его “умным” и был впечатлен его карьерой.
https://1prime.ru/20241113/post-852789614.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84231/95/842319579_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0bf6d179e0cfcfd2c28cac92fd4bea0a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, алексей пушков
Политика, РОССИЯ, США, Алексей Пушков
14:09 13.11.2024 (обновлено: 14:13 13.11.2024)
 
"Трамп в миниатюре". Пушков высказался о будущем министре обороны США

Пушков: будущий министр обороны США станет "Трампом в миниатюре"

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Будущий глава оборонного ведомства США Пит Хесгет рискует стать "Трампом в миниатюре", заявил сенатор Алексей Пушков.
"Будущий министр обороны США, журналист и автор книги о состоянии американской армии Пит Хесгет, как минимум, нестандартный парень. Руки якобы не моет вот уже 10 лет, умеет развлечь аудиторию, любит шокировать", - отметил он в своем аккаунте в Telegram.
По словам Пушкова, Хеггет считает, что американскую армию следует очистить от небинарных лиц . Этот выбор министра, по мнению сенатора, полностью соответствует стилю Трампа.
Ранее СМИ сообщали, что источники, близкие к команде Трампа, сообщили, что выбор республиканца обусловлен его давними отношениями с Хегсетом. Кроме того, по заявлению приближенных, Трамп всегда считал его “умным” и был впечатлен его карьерой.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
СМИ выяснили, по какому принципу Трамп раздает посты в правительстве США
13:07
 
ПолитикаРОССИЯСШААлексей Пушков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала