https://1prime.ru/20241113/pushkov-852791404.html
"Трамп в миниатюре". Пушков высказался о будущем министре обороны США
"Трамп в миниатюре". Пушков высказался о будущем министре обороны США - 13.11.2024, ПРАЙМ
"Трамп в миниатюре". Пушков высказался о будущем министре обороны США
Будущий глава оборонного ведомства США Пит Хесгет рискует стать "Трампом в миниатюре", заявил сенатор Алексей Пушков. | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T14:09+0300
2024-11-13T14:09+0300
2024-11-13T14:13+0300
политика
россия
сша
алексей пушков
https://cdnn.1prime.ru/img/84231/95/842319579_0:0:3147:1771_1920x0_80_0_0_4dc851dc7dccf731768d37db5db9060b.jpg
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Будущий глава оборонного ведомства США Пит Хесгет рискует стать "Трампом в миниатюре", заявил сенатор Алексей Пушков."Будущий министр обороны США, журналист и автор книги о состоянии американской армии Пит Хесгет, как минимум, нестандартный парень. Руки якобы не моет вот уже 10 лет, умеет развлечь аудиторию, любит шокировать", - отметил он в своем аккаунте в Telegram.По словам Пушкова, Хеггет считает, что американскую армию следует очистить от небинарных лиц . Этот выбор министра, по мнению сенатора, полностью соответствует стилю Трампа.Ранее СМИ сообщали, что источники, близкие к команде Трампа, сообщили, что выбор республиканца обусловлен его давними отношениями с Хегсетом. Кроме того, по заявлению приближенных, Трамп всегда считал его “умным” и был впечатлен его карьерой.
https://1prime.ru/20241113/post-852789614.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84231/95/842319579_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0bf6d179e0cfcfd2c28cac92fd4bea0a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, алексей пушков
Политика, РОССИЯ, США, Алексей Пушков
"Трамп в миниатюре". Пушков высказался о будущем министре обороны США
Пушков: будущий министр обороны США станет "Трампом в миниатюре"
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Будущий глава оборонного ведомства США Пит Хесгет рискует стать "Трампом в миниатюре", заявил сенатор Алексей Пушков.
"Будущий министр обороны США, журналист и автор книги о состоянии американской армии Пит Хесгет, как минимум, нестандартный парень. Руки якобы не моет вот уже 10 лет, умеет развлечь аудиторию, любит шокировать", - отметил он в своем аккаунте в Telegram.
По словам Пушкова, Хеггет считает, что американскую армию следует очистить от небинарных лиц . Этот выбор министра, по мнению сенатора, полностью соответствует стилю Трампа.
Ранее СМИ сообщали, что источники, близкие к команде Трампа, сообщили, что выбор республиканца обусловлен его давними отношениями с Хегсетом. Кроме того, по заявлению приближенных, Трамп всегда считал его “умным” и был впечатлен его карьерой.
СМИ выяснили, по какому принципу Трамп раздает посты в правительстве США