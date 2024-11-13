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"Трамп в миниатюре". Пушков высказался о будущем министре обороны США

"Трамп в миниатюре". Пушков высказался о будущем министре обороны США - 13.11.2024, ПРАЙМ

"Трамп в миниатюре". Пушков высказался о будущем министре обороны США

Будущий глава оборонного ведомства США Пит Хесгет рискует стать "Трампом в миниатюре", заявил сенатор Алексей Пушков. | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T14:09+0300

2024-11-13T14:09+0300

2024-11-13T14:13+0300

политика

россия

сша

алексей пушков

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Будущий глава оборонного ведомства США Пит Хесгет рискует стать "Трампом в миниатюре", заявил сенатор Алексей Пушков."Будущий министр обороны США, журналист и автор книги о состоянии американской армии Пит Хесгет, как минимум, нестандартный парень. Руки якобы не моет вот уже 10 лет, умеет развлечь аудиторию, любит шокировать", - отметил он в своем аккаунте в Telegram.По словам Пушкова, Хеггет считает, что американскую армию следует очистить от небинарных лиц . Этот выбор министра, по мнению сенатора, полностью соответствует стилю Трампа.Ранее СМИ сообщали, что источники, близкие к команде Трампа, сообщили, что выбор республиканца обусловлен его давними отношениями с Хегсетом. Кроме того, по заявлению приближенных, Трамп всегда считал его “умным” и был впечатлен его карьерой.

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россия, сша, алексей пушков