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Песков анонсировал итоговую пресс-конференцию Путина - 13.11.2024, ПРАЙМ
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Песков анонсировал итоговую пресс-конференцию Путина
Песков анонсировал итоговую пресс-конференцию Путина - 13.11.2024, ПРАЙМ
Песков анонсировал итоговую пресс-конференцию Путина
Глава государства Владимир Путин во второй половине декабря проведет итоговую большую пресс-конференцию, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T11:57+0300
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россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин во второй половине декабря проведет итоговую большую пресс-конференцию, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Во второй половине декабря состоится совмещенный формат: большая ежегодная пресс-конференция с элементами прямой линии", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.Песков добавил, что традиционно российский лидер ответит на вопросы россиян, а также журналистов как российских, так и зарубежных СМИ.
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россия, владимир путин, дмитрий песков
РОССИЯ, Владимир Путин, Дмитрий Песков
11:57 13.11.2024 (обновлено: 11:58 13.11.2024)
 
Песков анонсировал итоговую пресс-конференцию Путина

Песков: Путин в декабре проведет итоговую большую пресс-конференцию

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай"
Президент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин во второй половине декабря проведет итоговую большую пресс-конференцию, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Во второй половине декабря состоится совмещенный формат: большая ежегодная пресс-конференция с элементами прямой линии", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.
Песков добавил, что традиционно российский лидер ответит на вопросы россиян, а также журналистов как российских, так и зарубежных СМИ.
%Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2024
Эксперт рассказал, как западные СМИ стравливают Путина и Трампа
Вчера, 17:17
 
РОССИЯВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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