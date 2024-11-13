https://1prime.ru/20241113/putin-852787038.html
Песков анонсировал итоговую пресс-конференцию Путина
Песков анонсировал итоговую пресс-конференцию Путина - 13.11.2024, ПРАЙМ
Песков анонсировал итоговую пресс-конференцию Путина
Глава государства Владимир Путин во второй половине декабря проведет итоговую большую пресс-конференцию, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T11:57+0300
2024-11-13T11:57+0300
2024-11-13T11:58+0300
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин во второй половине декабря проведет итоговую большую пресс-конференцию, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Во второй половине декабря состоится совмещенный формат: большая ежегодная пресс-конференция с элементами прямой линии", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.Песков добавил, что традиционно российский лидер ответит на вопросы россиян, а также журналистов как российских, так и зарубежных СМИ.
https://1prime.ru/20241112/konfrontatsiya-852771250.html
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россия, владимир путин, дмитрий песков
РОССИЯ, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Песков анонсировал итоговую пресс-конференцию Путина
Песков: Путин в декабре проведет итоговую большую пресс-конференцию
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин во второй половине декабря проведет итоговую большую пресс-конференцию, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Во второй половине декабря состоится совмещенный формат: большая ежегодная пресс-конференция с элементами прямой линии", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.
Песков добавил, что традиционно российский лидер ответит на вопросы россиян, а также журналистов как российских, так и зарубежных СМИ.
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