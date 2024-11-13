https://1prime.ru/20241113/putin-852787038.html

Песков анонсировал итоговую пресс-конференцию Путина

Песков анонсировал итоговую пресс-конференцию Путина - 13.11.2024, ПРАЙМ

Песков анонсировал итоговую пресс-конференцию Путина

Глава государства Владимир Путин во второй половине декабря проведет итоговую большую пресс-конференцию, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T11:57+0300

2024-11-13T11:57+0300

2024-11-13T11:58+0300

россия

владимир путин

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/07/852677075_0:300:3099:2043_1920x0_80_0_0_9fb6bc83855f470f40e01b384a49ccec.jpg

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин во второй половине декабря проведет итоговую большую пресс-конференцию, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Во второй половине декабря состоится совмещенный формат: большая ежегодная пресс-конференция с элементами прямой линии", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.Песков добавил, что традиционно российский лидер ответит на вопросы россиян, а также журналистов как российских, так и зарубежных СМИ.

https://1prime.ru/20241112/konfrontatsiya-852771250.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, дмитрий песков