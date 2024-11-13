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Оставит без всего. На Западе раскрыли, чем план Трампа по Украине грозит ЕС
Оставит без всего. На Западе раскрыли, чем план Трампа по Украине грозит ЕС - 13.11.2024, ПРАЙМ
Оставит без всего. На Западе раскрыли, чем план Трампа по Украине грозит ЕС
План нового главы Белого дома предполагает, что все расходы по восстановлению украинских территорий после окончания конфликта лягут на плечи Евросоюза, сообщает | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T17:06+0300
2024-11-13T17:06+0300
2024-11-13T17:12+0300
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. План нового главы Белого дома предполагает, что все расходы по восстановлению украинских территорий после окончания конфликта лягут на плечи Евросоюза, сообщает французское издание Valeurs Actuelles."Согласно проекту республиканца, стоимость реализации которого оценивается в триллион евро, финансирование восстановления Украины должен будет взять на себя Европейский союз", - выяснили авторы статьи.При этом, отмечено в материале, пока европейские страны терпят разорение и тяжелый экономический кризис, Штаты продолжают вести бизнес и зарабатывать на производстве и продаже оружия. План Трампа может стать двойным ударом для Европы, разорвавшей контакты с российским рынком. Вашингтон при этом останется в выигрыше при любом исходе.
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ес, дональд трамп, украина
Экономика, ЕС, Дональд Трамп, УКРАИНА
Оставит без всего. На Западе раскрыли, чем план Трампа по Украине грозит ЕС
VA: Трамп заставит ЕС понести основные расходы на восстановление Украины
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. План нового главы Белого дома предполагает, что все расходы по восстановлению украинских территорий после окончания конфликта лягут на плечи Евросоюза, сообщает французское издание Valeurs Actuelles.
"Согласно проекту республиканца, стоимость реализации которого оценивается в триллион евро, финансирование восстановления Украины должен будет взять на себя Европейский союз", - выяснили авторы статьи.
При этом, отмечено в материале, пока европейские страны терпят разорение и тяжелый экономический кризис, Штаты продолжают вести бизнес и зарабатывать на производстве и продаже оружия. План Трампа может стать двойным ударом для Европы, разорвавшей контакты с российским рынком. Вашингтон при этом останется в выигрыше при любом исходе.
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