https://1prime.ru/20241113/raskhody-852798547.html

Оставит без всего. На Западе раскрыли, чем план Трампа по Украине грозит ЕС

Оставит без всего. На Западе раскрыли, чем план Трампа по Украине грозит ЕС - 13.11.2024, ПРАЙМ

Оставит без всего. На Западе раскрыли, чем план Трампа по Украине грозит ЕС

План нового главы Белого дома предполагает, что все расходы по восстановлению украинских территорий после окончания конфликта лягут на плечи Евросоюза, сообщает | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T17:06+0300

2024-11-13T17:06+0300

2024-11-13T17:12+0300

экономика

ес

дональд трамп

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/83831/52/838315297_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_988a1072a1220bde1d88cd453921b8f3.jpg

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. План нового главы Белого дома предполагает, что все расходы по восстановлению украинских территорий после окончания конфликта лягут на плечи Евросоюза, сообщает французское издание Valeurs Actuelles."Согласно проекту республиканца, стоимость реализации которого оценивается в триллион евро, финансирование восстановления Украины должен будет взять на себя Европейский союз", - выяснили авторы статьи.При этом, отмечено в материале, пока европейские страны терпят разорение и тяжелый экономический кризис, Штаты продолжают вести бизнес и зарабатывать на производстве и продаже оружия. План Трампа может стать двойным ударом для Европы, разорвавшей контакты с российским рынком. Вашингтон при этом останется в выигрыше при любом исходе.

https://1prime.ru/20241113/mir-852797272.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ес, дональд трамп, украина