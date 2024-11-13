https://1prime.ru/20241113/roskomnadzor-852807092.html

Роскомнадзор направил Twitch требования об удалении запрещенного контента

Роскомнадзор направил Twitch требования об удалении запрещенного контента - 13.11.2024, ПРАЙМ

Роскомнадзор направил Twitch требования об удалении запрещенного контента

Роскомнадзор направил стриминговой платформе Twitch требования о необходимости удаления пронаркотического контента и недостоверных данных, сообщило ведомство... | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T21:48+0300

2024-11-13T21:48+0300

2024-11-13T22:09+0300

россия

роскомнадзор

twitch

блокировка

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Роскомнадзор направил стриминговой платформе Twitch требования о необходимости удаления пронаркотического контента и недостоверных данных, сообщило ведомство агентству РИА Новости.Отмечается, что ряд материалов, размещенных на площадке Twitch, внесен в реестр запрещенной информации и до сих пор не удален. По данным РКН, среди таких материалов есть пронаркотический контент и недостоверная информация. В ведомстве сообщили, что в адрес владельца интернет-сервиса были направлены требования о необходимости удаления запрещенных материалов, а также напомнили, что фирму Twitch Interactive, Inc. неоднократно привлекали к административной ответственности за неудаление запрещенной информации и суд назначил штрафы на общую сумму 40 миллионов рублей. Кроме того, в отношении фирмы сейчас действует мера понуждения в виде информирования поисковыми системами своих пользователей о нарушении иностранным лицом законодательства РФ.Также отмечается, что доступ к Twitch в России в настоящее время не ограничивается.Twitch является видеостриминговым сервисом, который специализируется на тематике компьютерных игр. Он принадлежит "дочке" Amazon Twitch Interactive.Сервис входит в реестр соцсетей РКН, куда попадают ресурсы, посещаемость которых достигает 500 тысяч российских пользователей в течение суток. Внесенные в этот реестр интернет-площадки обязаны самостоятельно оперативно выявлять и блокировать запрещенную на территории РФ информацию.

https://1prime.ru/20241024/ddos-ataka-852407693.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, роскомнадзор, twitch, блокировка