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Роскомнадзор направил Twitch требования об удалении запрещенного контента - 13.11.2024, ПРАЙМ
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Роскомнадзор направил Twitch требования об удалении запрещенного контента
Роскомнадзор направил Twitch требования об удалении запрещенного контента - 13.11.2024, ПРАЙМ
Роскомнадзор направил Twitch требования об удалении запрещенного контента
Роскомнадзор направил стриминговой платформе Twitch требования о необходимости удаления пронаркотического контента и недостоверных данных, сообщило ведомство... | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T21:48+0300
2024-11-13T22:09+0300
россия
роскомнадзор
twitch
блокировка
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Роскомнадзор направил стриминговой платформе Twitch требования о необходимости удаления пронаркотического контента и недостоверных данных, сообщило ведомство агентству РИА Новости.Отмечается, что ряд материалов, размещенных на площадке Twitch, внесен в реестр запрещенной информации и до сих пор не удален. По данным РКН, среди таких материалов есть пронаркотический контент и недостоверная информация. В ведомстве сообщили, что в адрес владельца интернет-сервиса были направлены требования о необходимости удаления запрещенных материалов, а также напомнили, что фирму Twitch Interactive, Inc. неоднократно привлекали к административной ответственности за неудаление запрещенной информации и суд назначил штрафы на общую сумму 40 миллионов рублей. Кроме того, в отношении фирмы сейчас действует мера понуждения в виде информирования поисковыми системами своих пользователей о нарушении иностранным лицом законодательства РФ.Также отмечается, что доступ к Twitch в России в настоящее время не ограничивается.Twitch является видеостриминговым сервисом, который специализируется на тематике компьютерных игр. Он принадлежит "дочке" Amazon Twitch Interactive.Сервис входит в реестр соцсетей РКН, куда попадают ресурсы, посещаемость которых достигает 500 тысяч российских пользователей в течение суток. Внесенные в этот реестр интернет-площадки обязаны самостоятельно оперативно выявлять и блокировать запрещенную на территории РФ информацию.
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россия, роскомнадзор, twitch, блокировка
РОССИЯ, Роскомнадзор, Twitch, блокировка
21:48 13.11.2024 (обновлено: 22:09 13.11.2024)
 
Роскомнадзор направил Twitch требования об удалении запрещенного контента

Роскомнадзор направил Twitch требования об удалении пронаркотического контента

Роскомнадзор
Роскомнадзор
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Роскомнадзор направил стриминговой платформе Twitch требования о необходимости удаления пронаркотического контента и недостоверных данных, сообщило ведомство агентству РИА Новости.
Отмечается, что ряд материалов, размещенных на площадке Twitch, внесен в реестр запрещенной информации и до сих пор не удален. По данным РКН, среди таких материалов есть пронаркотический контент и недостоверная информация.
В ведомстве сообщили, что в адрес владельца интернет-сервиса были направлены требования о необходимости удаления запрещенных материалов, а также напомнили, что фирму Twitch Interactive, Inc. неоднократно привлекали к административной ответственности за неудаление запрещенной информации и суд назначил штрафы на общую сумму 40 миллионов рублей. Кроме того, в отношении фирмы сейчас действует мера понуждения в виде информирования поисковыми системами своих пользователей о нарушении иностранным лицом законодательства РФ.
Также отмечается, что доступ к Twitch в России в настоящее время не ограничивается.
Twitch является видеостриминговым сервисом, который специализируется на тематике компьютерных игр. Он принадлежит "дочке" Amazon Twitch Interactive.
Сервис входит в реестр соцсетей РКН, куда попадают ресурсы, посещаемость которых достигает 500 тысяч российских пользователей в течение суток. Внесенные в этот реестр интернет-площадки обязаны самостоятельно оперативно выявлять и блокировать запрещенную на территории РФ информацию.
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РОССИЯРоскомнадзорTwitchблокировка
 
 
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