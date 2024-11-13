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Россельхозбанк предложил сформировать индекс здоровья виноделия в России

Россельхозбанк предложил сформировать индекс здоровья виноделия в России - 13.11.2024, ПРАЙМ

Россельхозбанк предложил сформировать индекс здоровья виноделия в России

Россельхозбанк предложил создать индекс здоровья виноделия в России, который поможет определять инструменты поддержки отрасли, заявила первый зампред правления... | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T15:45+0300

2024-11-13T15:45+0300

2024-11-13T15:45+0300

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россия

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Россельхозбанк предложил создать индекс здоровья виноделия в России, который поможет определять инструменты поддержки отрасли, заявила первый зампред правления банка Ирина Жачкина по итогам презентации итогов "Винного гида России". "Мы каждый год отслеживаем изменения и оцениваем продукцию, но в основном по одному параметру - по качеству и по персональной характеристике. Нам показалось, что, наверное, более целостным было бы оценивать и делать более комплексный "гид" отрасли. Не вин, а именно отрасли виноградарства... Мы предложили бы рассмотреть вопрос и сформировать индекс здоровья виноделия", - сказала Жачкина. Она пояснила, что индекс будет определяться по четырем ключевым индикаторам: доле российского вина на полках отечественных магазинов, уровню самообеспеченности виноградников отечественными саженцами винных сортов винограда, цене и ассортиментному ряду. Жачкина назвала долю отечественного вина наиболее важный индикатором и предложила обозначить цель по нему в 90%, такую же и по самообеспеченности виноградников. "Третьим индикатором здоровья нашей винодельческой отрасли, как нам кажется, должна стать цена. Это очень волатильный параметр. Сейчас цена отечественного вина в сравнении с иностранными аналогами ниже, но разрыв между средними ценами сократился от 20% до 13%. Мы видим и полагаем, что для повышения конкурентоспособности и спроса на отечественную продукцию такой разрыв на ценовом рынке должен достигать практически 40%. И это будет способствовать еще большей конкурентоспособности российских вин", - продолжила она. Также Жачкина раскрыла значение четвертого параметра индекса, характеризующего разнообразие российских наименований вин в магазинах. "За последние пять лет произошел существенный рост ассортиментного ряда, практически в восемь раз количество российских наименований вин выросло - до 6100 наименований. Но в то же время растет и разнообразие иностранных вин… У российского виноделия однозначно есть хороший потенциал для роста, и мы видим амбициозную цель достичь 50% по целевому значению ассортимента на российских полках", - сказала она. "С помощью индекса мы хотим обозначить стратегические цели развития винодельческой отрасли и отслеживать движение к ним. А это, в свою очередь, определит инструменты поддержки" - пояснила РИА Новости Жачкина.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, россельхознадзор, вино, виноделие