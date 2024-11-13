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Российский рынок акций демонстрирует смешанную динамику

Российский рынок акций демонстрирует смешанную динамику - 13.11.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций демонстрирует смешанную динамику

Российский рынок акций в среду демонстрирует смешанную динамику, переходя от снижения к росту и находясь около уровня закрытия вторника в отсутствие важных... | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T15:48+0300

2024-11-13T15:48+0300

2024-11-13T15:48+0300

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду демонстрирует смешанную динамику, переходя от снижения к росту и находясь около уровня закрытия вторника в отсутствие важных новостей, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Индекс Мосбиржи к 15.33 мск рос на символические 0,02%, до 2 757,31 пункта. "Российский рынок акций после негативного старта быстро перешел к восстановлению и выходил в хороший плюс, однако затем вновь сдал позиции... При этом нефтяные цены в начале российских торгов продемонстрировали восходящий импульс, однако вскоре нивелировали его. В то же время рубль резко подешевел к юаню, но в основном за счет его укрепления на мировом рынке", - комментирует Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". Так, январский фьючерс нефти марки Brent дорожает на скромные 0,1%, до 72 долларов за баррель. Тем не менее в целом ключевые рыночные факторы, как внешние, так и внутренние, для индекса Мосбиржи достаточно благоприятны, добавляет эксперт. Пониженная волатильность связана с отсутствием важных информационных поводов, добавляет Владимир Чернов из Freedom Finance Global. В лидерах роста стоимости – акции "Самолета" (+2,91%), "Россетей" (+2,46%), ММК (+2,07%), Банка "Санкт-Петербург" (+2,06%), "Русагро" (+1,85%) и "Сургутнефтегаза" (+1,81%). "Котировки Сургутнефтегаза позитивно реагируют на восстановление цен на нефть и приближение курса доллара к 100 рублей, так как... увеличивается экспортная выручка компании в эквиваленте российской валюты", - рассказал Чернов. В лидерах снижения – ЛСР (-1,65%), "Распадская" (-1,62%), "Мосэнерго" (-1,29%), ДВМП (-0,69%), "Северсталь" (-0,64%), префы "Татнефти" (-0,59%). "Важную роль в динамике всех рублевых активов способны сыграть сегодняшние данные Росстата по инфляции. Если она продолжит снижаться, это может вернуть индекс Мосбиржи к уверенному росту с еще одной попыткой преодолеть психологически важный уровень 2800 пунктов. Для этого котировки нефти должны удержаться от очередного нисходящего импульса, а курс рубля хотя бы остаться около текущих значений", - считает Бабин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

российский рынок акций, биржевые торги, индекс мосбиржи, индекс ртс