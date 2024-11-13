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Российский рынок акций вырос за основную торговую сессию среды

Российский рынок акций вырос за основную торговую сессию среды - 13.11.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций вырос за основную торговую сессию среды

Российский рынок акций в основную торговую сессию среды вырос на 0,26%, следует из данных Московской биржи. | 13.11.2024, ПРАЙМ

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2024-11-13T18:57+0300

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды вырос на 0,26%, следует из данных Московской биржи.Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,26%, до 2 763,99 пункта, индекс Мосбиржи в юанях снизился на 0,39%, до 937,86 пункта, долларовый РТС - на 0,16%, до 885,18 пункта.

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