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Российский рынок акций вырос за основную торговую сессию среды
Российский рынок акций вырос за основную торговую сессию среды - 13.11.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций вырос за основную торговую сессию среды
Российский рынок акций в основную торговую сессию среды вырос на 0,26%, следует из данных Московской биржи. | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T18:57+0300
2024-11-13T18:57+0300
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды вырос на 0,26%, следует из данных Московской биржи.Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,26%, до 2 763,99 пункта, индекс Мосбиржи в юанях снизился на 0,39%, до 937,86 пункта, долларовый РТС - на 0,16%, до 885,18 пункта.
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российский рынок акций, биржевые торги, индекс мосбиржи, индекс ртс
Экономика, российский рынок акций, биржевые торги, индекс Мосбиржи, индекс РТС
Российский рынок акций вырос за основную торговую сессию среды
Российский рынок акций вырос на 0,26% за основную торговую сессию
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды вырос на 0,26%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,26%, до 2 763,99 пункта, индекс Мосбиржи в юанях снизился на 0,39%, до 937,86 пункта, долларовый РТС - на 0,16%, до 885,18 пункта.
Доллар перешел к росту к евро