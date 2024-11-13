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Российский рынок акций завершил основные торги среды ростом - 13.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241113/rynok-852804500.html
Российский рынок акций завершил основные торги среды ростом
Российский рынок акций завершил основные торги среды ростом - 13.11.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций завершил основные торги среды ростом
Российский рынок акций завершил основные торги среды умеренным ростом, следует из данных Московской биржи. | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T19:54+0300
2024-11-13T19:54+0300
экономика
российский рынок акций
биржевые торги
индекс мосбиржи
индекс ртс
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил основные торги среды умеренным ростом, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,26%, до 2 763,99 пункта, индекс Мосбиржи в юанях снизился на 0,39%, до 937,86 пункта, долларовый РТС - на 0,16%, до 885,18 пункта. Январский фьючерс нефти марки Brent на 19.28 мск дорожал на 0,46%, до 72,22 доллара за баррель. "Поддержку отдельным бумагам оказывало ослабление рубля. Нефтяные цены при этом не показывали выраженную динамику. День также отметился проведением весьма успешных аукционов по размещению ОФЗ", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Индекс Мосбиржи в среду открылся в небольшом минусе, затем двигался разнонаправленно, периодически выходя в хороший плюс, несмотря на спад сырьевых цен. Просадка рубля могла поддержать покупки", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Кроме того, в общем сентименте еще присутствует геополитический оптимизм, добавляет эксперт. "Макроэкономический фон в России остается положительным, данные об увеличении профицита торгового баланса за октябрь в годовом выражении могли способствовать покупкам "голубых фишек". Однако неустойчивый рубль вместе со слабой динамикой нефтяных цен препятствует более уверенному развитию восходящего тренда", - отметила Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. "За последние несколько недель рынок вырос более чем на 7% из-за избрания президентом Дональда Трампа в США, который одной из предвыборных целей ставил урегулирование международных политических конфликтов, что может привести к частичному снятию санкций с российских компаний. После бурного роста рынок стал консолидироваться в зоне 2700-2750 пунктов в ожидании дальнейших вводных", - отметил Кирилл Климентьев из "Цифра брокер". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК В лидерах роста стоимости – акции "Россетей" (+4,94%), АФК "Система" (+4,61%), Ozon (+3,87%), "СПБ Биржи" (+3,72%), "Самолета" (+3,1%), ВК (+2,94%). В лидерах снижения стоимости – акции ЛСР (-1,21%), "Системы" (-2,03%), "Распадской" (-1,56%), "Русснефти" (-1,14%), "Газпром нефти" (-0,85%), "Мосэнерго" (-0,8%), "Полюса" (-0,57%). ПРОГНОЗЫ "Прогноз по индексу Мосбиржи на 14 ноября – 2700-2800 пунктов", - поделился Шепелев. По мнению Мильчаковой, в четверг индекс Мосбиржи будет колебаться в коридоре 2700-2800 пунктов. "Торговый диапазон 2740-2780 пунктов по ММВБ сохраняет актуальность и на предстоящую торговую сессию четверга, и, в случае сохранения нейтрального новостного и событийного фона, сохранится до конца текущей недели. При этом нижняя граница торгового коридора на уровне 2740 пунктов, технически, является существенной линией поддержки для российского индекса акций, которая локально будет удерживать индекс ММВБ от более сильной коррекции", - считает Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст".
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российский рынок акций, биржевые торги, индекс мосбиржи, индекс ртс
Экономика, российский рынок акций, биржевые торги, индекс Мосбиржи, индекс РТС
19:54 13.11.2024
 
Российский рынок акций завершил основные торги среды ростом

Российский рынок акций по индексу Мосбиржи вырос до 2763,99 пункта

© Unsplash/Austin DistelДивидендная отсечка
Дивидендная отсечка
© Unsplash/Austin Distel
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил основные торги среды умеренным ростом, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,26%, до 2 763,99 пункта, индекс Мосбиржи в юанях снизился на 0,39%, до 937,86 пункта, долларовый РТС - на 0,16%, до 885,18 пункта.
Январский фьючерс нефти марки Brent на 19.28 мск дорожал на 0,46%, до 72,22 доллара за баррель.
"Поддержку отдельным бумагам оказывало ослабление рубля. Нефтяные цены при этом не показывали выраженную динамику. День также отметился проведением весьма успешных аукционов по размещению ОФЗ", - рассказал Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
"Индекс Мосбиржи в среду открылся в небольшом минусе, затем двигался разнонаправленно, периодически выходя в хороший плюс, несмотря на спад сырьевых цен. Просадка рубля могла поддержать покупки", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
Кроме того, в общем сентименте еще присутствует геополитический оптимизм, добавляет эксперт.
"Макроэкономический фон в России остается положительным, данные об увеличении профицита торгового баланса за октябрь в годовом выражении могли способствовать покупкам "голубых фишек". Однако неустойчивый рубль вместе со слабой динамикой нефтяных цен препятствует более уверенному развитию восходящего тренда", - отметила Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.
"За последние несколько недель рынок вырос более чем на 7% из-за избрания президентом Дональда Трампа в США, который одной из предвыборных целей ставил урегулирование международных политических конфликтов, что может привести к частичному снятию санкций с российских компаний. После бурного роста рынок стал консолидироваться в зоне 2700-2750 пунктов в ожидании дальнейших вводных", - отметил Кирилл Климентьев из "Цифра брокер".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК

В лидерах роста стоимости – акции "Россетей" (+4,94%), АФК "Система" (+4,61%), Ozon (+3,87%), "СПБ Биржи" (+3,72%), "Самолета" (+3,1%), ВК (+2,94%).
В лидерах снижения стоимости – акции ЛСР (-1,21%), "Системы" (-2,03%), "Распадской" (-1,56%), "Русснефти" (-1,14%), "Газпром нефти" (-0,85%), "Мосэнерго" (-0,8%), "Полюса" (-0,57%).

ПРОГНОЗЫ

"Прогноз по индексу Мосбиржи на 14 ноября – 2700-2800 пунктов", - поделился Шепелев.
По мнению Мильчаковой, в четверг индекс Мосбиржи будет колебаться в коридоре 2700-2800 пунктов.
"Торговый диапазон 2740-2780 пунктов по ММВБ сохраняет актуальность и на предстоящую торговую сессию четверга, и, в случае сохранения нейтрального новостного и событийного фона, сохранится до конца текущей недели. При этом нижняя граница торгового коридора на уровне 2740 пунктов, технически, является существенной линией поддержки для российского индекса акций, которая локально будет удерживать индекс ММВБ от более сильной коррекции", - считает Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст".
Монеты номиналом один рубль - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
Курс рубля по итогам торгов среды на Мосбирже снизился к юаню
19:40
 
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