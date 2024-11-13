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Сбербанк точно "придет в космос", заявил Греф

Сбербанк точно "придет в космос", заявил Греф - 13.11.2024, ПРАЙМ

Сбербанк точно "придет в космос", заявил Греф

Сбербанк точно "придет в космос" - шансов пройти мимо этой отрасли нет, поскольку космические технологии необходимы и для развития финансовых, заявил глава... | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T12:18+0300

2024-11-13T12:18+0300

2024-11-13T12:18+0300

герман греф

сбербанк

космическая отрасль

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Сбербанк точно "придет в космос" - шансов пройти мимо этой отрасли нет, поскольку космические технологии необходимы и для развития финансовых, заявил глава крупнейшего российского банка Герман Греф. "Будущее за космосом - это очевидно. Без космических технологий развитие дальнейшее, наверное, просто невозможно, в том числе финансовых технологий", - сказал Греф, выступая на конференции "FI Day. Blockchain: на пороге финансовой эры". "Мы очень плотно сейчас работаем с "Роскосмосом", у нас большая команда сейчас вместе с "Роскосмосом" работает над ситуацией в космической отрасли и пониманием стратегии развития космической отрасли", - продолжил глава Сбербанка. "Мы точно в космос придем, в каком виде - мы сейчас обсуждаем. У нас несколько вариантов вхождения на столе. Я несколько лет пытался осознавать, есть ли шанс нам пройти мимо этой отрасли. К сожалению, похоже, что нет", - добавил топ-менеджер.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

герман греф, сбербанк, космическая отрасль