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Сбербанк точно "придет в космос", заявил Греф - 13.11.2024, ПРАЙМ
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Сбербанк точно "придет в космос", заявил Греф
Сбербанк точно "придет в космос", заявил Греф - 13.11.2024, ПРАЙМ
Сбербанк точно "придет в космос", заявил Греф
Сбербанк точно "придет в космос" - шансов пройти мимо этой отрасли нет, поскольку космические технологии необходимы и для развития финансовых, заявил глава... | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T12:18+0300
2024-11-13T12:18+0300
герман греф
сбербанк
космическая отрасль
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Сбербанк точно "придет в космос" - шансов пройти мимо этой отрасли нет, поскольку космические технологии необходимы и для развития финансовых, заявил глава крупнейшего российского банка Герман Греф. "Будущее за космосом - это очевидно. Без космических технологий развитие дальнейшее, наверное, просто невозможно, в том числе финансовых технологий", - сказал Греф, выступая на конференции "FI Day. Blockchain: на пороге финансовой эры". "Мы очень плотно сейчас работаем с "Роскосмосом", у нас большая команда сейчас вместе с "Роскосмосом" работает над ситуацией в космической отрасли и пониманием стратегии развития космической отрасли", - продолжил глава Сбербанка. "Мы точно в космос придем, в каком виде - мы сейчас обсуждаем. У нас несколько вариантов вхождения на столе. Я несколько лет пытался осознавать, есть ли шанс нам пройти мимо этой отрасли. К сожалению, похоже, что нет", - добавил топ-менеджер.
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герман греф, сбербанк, космическая отрасль
Герман Греф, Сбербанк, космическая отрасль
12:18 13.11.2024
 
Сбербанк точно "придет в космос", заявил Греф

Греф: Сбербанк точно "придет в космос", его технологии нужны и для развития финансов

© Пресс-служба ГК "Роскосмос" | Перейти в медиабанкМодуль "Пирс" отстыковался от МКС
Модуль Пирс отстыковался от МКС
© Пресс-служба ГК "Роскосмос"
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Сбербанк точно "придет в космос" - шансов пройти мимо этой отрасли нет, поскольку космические технологии необходимы и для развития финансовых, заявил глава крупнейшего российского банка Герман Греф.
"Будущее за космосом - это очевидно. Без космических технологий развитие дальнейшее, наверное, просто невозможно, в том числе финансовых технологий", - сказал Греф, выступая на конференции "FI Day. Blockchain: на пороге финансовой эры".
"Мы очень плотно сейчас работаем с "Роскосмосом", у нас большая команда сейчас вместе с "Роскосмосом" работает над ситуацией в космической отрасли и пониманием стратегии развития космической отрасли", - продолжил глава Сбербанка.
"Мы точно в космос придем, в каком виде - мы сейчас обсуждаем. У нас несколько вариантов вхождения на столе. Я несколько лет пытался осознавать, есть ли шанс нам пройти мимо этой отрасли. К сожалению, похоже, что нет", - добавил топ-менеджер.
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
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Герман ГрефСбербанккосмическая отрасль
 
 
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