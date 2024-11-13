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"Сбер" намерен провести первые транзакции с криптовалютой в рамках ВЭД

"Сбер" намерен провести первые транзакции с криптовалютой в рамках ВЭД - 13.11.2024, ПРАЙМ

"Сбер" намерен провести первые транзакции с криптовалютой в рамках ВЭД

Сбербанк рассчитывает до конца года осуществить первые транзакции с криптовалютой в рамках внешнеэкономической деятельности, в настоящий момент определяются... | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T13:31+0300

2024-11-13T13:31+0300

2024-11-13T13:31+0300

криптовалюта

россия

сбербанк

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Сбербанк рассчитывает до конца года осуществить первые транзакции с криптовалютой в рамках внешнеэкономической деятельности, в настоящий момент определяются нюансы экспериментального правового режима, в обсуждении которого участвует команда банка, сказал журналистам заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. "Либерализация законодательства появилась в августе 2024 года. В настоящий момент определяются нюансы экспериментального правового режима, в обсуждении которого участвует наша команда. Мы понимаем важность применения расчетов с помощью стейблкоинов или криптовалют для внешнеэкономической деятельности", - сказал он в кулуарах конференции FI Day Blockchain. "И как раз отрабатываем сейчас с Банком России нюансы этого регулирования. Рассчитываем до Нового года сделать первые транзакции", - добавил он. В сентябре в России вступил в силу закон, позволяющий в РФ в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР) проводить биржевые торги криптовалютой и трансграничные расчеты криптовалютой. ЦБ РФ определит организации, которые будут выполнять функции торговых площадок. Попов также добавил, что "Сбер" также участвует в дискуссии по созданию в РФ криптобиржи, так как чтобы клиент мог рассчитаться каким-то инструментом или стейблкоином для ВЭД, он где-то должен его приобрести.

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россия, сбербанк