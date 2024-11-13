https://1prime.ru/20241113/sber-852791823.html
В "Сбере" оценили возможность выпуска арктических цифровых облигаций
В "Сбере" оценили возможность выпуска арктических цифровых облигаций - 13.11.2024, ПРАЙМ
В "Сбере" оценили возможность выпуска арктических цифровых облигаций
Инфраструктура "Сбера" позволяет размещать облигации в форме цифровых активов для финансирования инвестпроектов в Арктике и на Дальнем Востоке, выпуск которых... | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T14:22+0300
2024-11-13T14:22+0300
2024-11-13T14:22+0300
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цифровые облигации
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Инфраструктура "Сбера" позволяет размещать облигации в форме цифровых активов для финансирования инвестпроектов в Арктике и на Дальнем Востоке, выпуск которых ранее поручил рассмотреть президент РФ, сказал журналистам заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. Ранее на этой неделе президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с Банком России и Сбербанком представить предложения о снижении стоимости банковских кредитов, привлекаемых для реализации инвестиционных проектов с достаточным уровнем экономической эффективности в целях развития Арктической зоны РФ и субъектов, входящих в состав ДФО. Президент поручил в том числе рассмотреть вопрос о целесообразности выпуска специализированных арктических и дальневосточных облигаций в форме цифровых финансовых активов. "Наша инфраструктура позволяет выпускать такие ЦФА (арктические и дальневосточные облигации в форме цифровых финансовых активов - ред.). И мы полностью готовы к решению задач такого типа", - сказал Попов в кулуарах FI Day Blockchain. "И, наверное, если говорить о доступности и, соответственно, может каких-то преференциальных условиях, то это будет, конечно, во многом зависеть от решения правительства и регуляторов о поддержке такого типа ЦФА", - добавил он.
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банки, сбербанк, цифровые облигации
Экономика, Банки, Сбербанк, цифровые облигации
В "Сбере" оценили возможность выпуска арктических цифровых облигаций
"Сбер": инфраструктура банка позволит выпускать арктические цифровые облигации
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Инфраструктура "Сбера" позволяет размещать облигации в форме цифровых активов для финансирования инвестпроектов в Арктике и на Дальнем Востоке, выпуск которых ранее поручил рассмотреть президент РФ, сказал журналистам заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.
Ранее на этой неделе президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с Банком России и Сбербанком представить предложения о снижении стоимости банковских кредитов, привлекаемых для реализации инвестиционных проектов с достаточным уровнем экономической эффективности в целях развития Арктической зоны РФ и субъектов, входящих в состав ДФО. Президент поручил в том числе рассмотреть вопрос о целесообразности выпуска специализированных арктических и дальневосточных облигаций в форме цифровых финансовых активов.
"Наша инфраструктура позволяет выпускать такие ЦФА (арктические и дальневосточные облигации в форме цифровых финансовых активов - ред.). И мы полностью готовы к решению задач такого типа", - сказал Попов в кулуарах FI Day Blockchain.
"И, наверное, если говорить о доступности и, соответственно, может каких-то преференциальных условиях, то это будет, конечно, во многом зависеть от решения правительства и регуляторов о поддержке такого типа ЦФА", - добавил он.
"Сбер" намерен провести первые транзакции с криптовалютой в рамках ВЭД