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В "Сбере" оценили возможность выпуска арктических цифровых облигаций - 13.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241113/sber-852791823.html
В "Сбере" оценили возможность выпуска арктических цифровых облигаций
В "Сбере" оценили возможность выпуска арктических цифровых облигаций - 13.11.2024, ПРАЙМ
В "Сбере" оценили возможность выпуска арктических цифровых облигаций
Инфраструктура "Сбера" позволяет размещать облигации в форме цифровых активов для финансирования инвестпроектов в Арктике и на Дальнем Востоке, выпуск которых... | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T14:22+0300
2024-11-13T14:22+0300
экономика
банки
сбербанк
цифровые облигации
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Инфраструктура "Сбера" позволяет размещать облигации в форме цифровых активов для финансирования инвестпроектов в Арктике и на Дальнем Востоке, выпуск которых ранее поручил рассмотреть президент РФ, сказал журналистам заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. Ранее на этой неделе президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с Банком России и Сбербанком представить предложения о снижении стоимости банковских кредитов, привлекаемых для реализации инвестиционных проектов с достаточным уровнем экономической эффективности в целях развития Арктической зоны РФ и субъектов, входящих в состав ДФО. Президент поручил в том числе рассмотреть вопрос о целесообразности выпуска специализированных арктических и дальневосточных облигаций в форме цифровых финансовых активов. "Наша инфраструктура позволяет выпускать такие ЦФА (арктические и дальневосточные облигации в форме цифровых финансовых активов - ред.). И мы полностью готовы к решению задач такого типа", - сказал Попов в кулуарах FI Day Blockchain. "И, наверное, если говорить о доступности и, соответственно, может каких-то преференциальных условиях, то это будет, конечно, во многом зависеть от решения правительства и регуляторов о поддержке такого типа ЦФА", - добавил он.
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банки, сбербанк, цифровые облигации
Экономика, Банки, Сбербанк, цифровые облигации
14:22 13.11.2024
 
В "Сбере" оценили возможность выпуска арктических цифровых облигаций

"Сбер": инфраструктура банка позволит выпускать арктические цифровые облигации

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип "Сбербанка" в Москве
Логотип Сбербанка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Инфраструктура "Сбера" позволяет размещать облигации в форме цифровых активов для финансирования инвестпроектов в Арктике и на Дальнем Востоке, выпуск которых ранее поручил рассмотреть президент РФ, сказал журналистам заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.
Ранее на этой неделе президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с Банком России и Сбербанком представить предложения о снижении стоимости банковских кредитов, привлекаемых для реализации инвестиционных проектов с достаточным уровнем экономической эффективности в целях развития Арктической зоны РФ и субъектов, входящих в состав ДФО. Президент поручил в том числе рассмотреть вопрос о целесообразности выпуска специализированных арктических и дальневосточных облигаций в форме цифровых финансовых активов.
"Наша инфраструктура позволяет выпускать такие ЦФА (арктические и дальневосточные облигации в форме цифровых финансовых активов - ред.). И мы полностью готовы к решению задач такого типа", - сказал Попов в кулуарах FI Day Blockchain.
"И, наверное, если говорить о доступности и, соответственно, может каких-то преференциальных условиях, то это будет, конечно, во многом зависеть от решения правительства и регуляторов о поддержке такого типа ЦФА", - добавил он.
Вывеска Сбера - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
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13:31
 
ЭкономикаБанкиСбербанкцифровые облигации
 
 
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