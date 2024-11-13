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"Сбер" ожидает, что выпуск ЦФА в России превысит один триллион рублей

"Сбер" ожидает, что выпуск ЦФА в России превысит один триллион рублей - 13.11.2024, ПРАЙМ

"Сбер" ожидает, что выпуск ЦФА в России превысит один триллион рублей

Сбербанк ожидает, что в первом квартале 2025 года объем выпуска цифровых финансовых активов в России превысит 1 триллион рублей, а к концу года достигнет... | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T14:45+0300

2024-11-13T14:45+0300

2024-11-13T14:45+0300

экономика

россия

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Сбербанк ожидает, что в первом квартале 2025 года объем выпуска цифровых финансовых активов в России превысит 1 триллион рублей, а к концу года достигнет порядка 3 триллионов рублей, заявил журналистам зампред правления Сбербанка Анатолий Попов. "Наш банк уже выпустил ЦФА на более 50 миллиардов рублей, и мы видим значительный спрос от участников рынка. Наверное, основной выпуск пришелся как раз на третий квартал. Если говорить про общий рынок, то рынок уже превысил полтриллиона, это 2024 год, и как раз во второй половине года мы видим большую активность", - сказал он в кулуарах конференции FI Day Blockchain. "Я думаю, что в первом квартале следующего года рынок уже превысит 1 триллион, а к концу следующего года, может быть, порядка будет трех. А 2026 год – это наверное уже, возможно, и 10 триллионов рублей", - прогнозирует Попов. При этом он отметил, что большинство ЦФА в РФ короткие, и пока не видно размещения длинных - на 3-5 лет. "Но, как говорится, лиха беда начало. Будут, наверное, эмитенты, которые будут размещать и более длинные ЦФА, которые найдут отклик у инвесторов", - добавил Попов.

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россия, сбербанк, цфа