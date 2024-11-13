https://1prime.ru/20241113/sdelka-852790148.html

"Киеву слова не давали": в ЕС испугались сделки Путина и Трампа по Украине

"Киеву слова не давали": в ЕС испугались сделки Путина и Трампа по Украине - 13.11.2024, ПРАЙМ

"Киеву слова не давали": в ЕС испугались сделки Путина и Трампа по Украине

Сделка нового главы Белого дома Дональда Трампа и российского президента Владимира Путина поставит под угрозу Запад, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель... | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T13:25+0300

2024-11-13T13:25+0300

2024-11-13T13:29+0300

политика

дональд трамп

владимир путин

владимир зеленский

сделка

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Сделка нового главы Белого дома Дональда Трампа и российского президента Владимира Путина поставит под угрозу Запад, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. Евросоюз пытается сделать все, чтобы договоренность политиков не стала слишком выгодной для Москвы, пишет издание "Die Welt".Авторы статьи подчеркивают - потенциальное соглашение Трампа и Путина является серьезной угрозой для Евросоюза и Североатлантического альянса. Боррель отметил, что ЕС намерен добиться признания мировой общественностью украинской формулы мира, являющейся, по его словам, "единственным жизнеспособным решением".При этом договоренности глав США и России могут обойти стороной условия, на которых настаивает Киев. Сообщается, что на территории Украины может быть размещен европейский военный контингент, Штаты же продолжат поставки оружия для гарантий безопасности Украины. Другие условия политикам только предстоит обсудить.Читатели издания прокомментировали беспокойства европейского дипломата:Olga B.: "Чего добился главный дипломат? Путин и Трамп заключат мир, как они того хотят, а платить за него будут европейцы";york I.: "Когда мировые лидеры решат вопрос, Украина должна согласиться. Киеву никто слова не давал и не даст";Karl Heinz B.: "Уверен, что мнение ЕС не интересует ни Путина, ни Трампа".Полный текст читайте на ИноСМИ

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дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, сделка