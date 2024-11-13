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"Произведено в Перу": посол назвал экзотические товары в магазинах России
"Произведено в Перу": посол назвал экзотические товары в магазинах России - 13.11.2024, ПРАЙМ
"Произведено в Перу": посол назвал экзотические товары в магазинах России
Перу наращивает поставки сельхозпродукции в Россию, сообщил РИА Новости посол РФ в Лиме Игорь Романченко. | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T16:06+0300
2024-11-13T16:06+0300
2024-11-13T16:07+0300
экономика
перу
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сельхозпродукция
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ЛИМА, 13 ноя - ПРАЙМ. Перу наращивает поставки сельхозпродукции в Россию, сообщил РИА Новости посол РФ в Лиме Игорь Романченко. "Перу является одним из крупнейших экспортеров черники на мировой рынок, тем более что урожай здесь приходится на нашу зиму. Поэтому в Москве, зайдя в продовольственный супермаркет и купив эту ягоду, знайте, что она произведена в Перу", - сказал дипломат. Кроме того, Перу поставляет в Россию авокадо. "И черника, и авокадо - это традиционные поставки, которые только увеличиваются", - подчеркнул Романченко. Также Россия импортирует из латиноамериканской страны в небольших объемах киноа, какао, шоколад и традиционный алкогольный напиток "писко". Начались поставки из Перу оборудования для горнодобывающей промышленности. "Наш товарооборот составляет 600-700 миллионов долларов, в этом году он увеличился по сравнению с прошлым годом", - добавил посол.
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перу, россия, сельхозпродукция
Экономика, ПЕРУ, РОССИЯ, сельхозпродукция
"Произведено в Перу": посол назвал экзотические товары в магазинах России
Романченко: Перу наращивает поставки сельхозпродукции в Россию
ЛИМА, 13 ноя - ПРАЙМ. Перу наращивает поставки сельхозпродукции в Россию, сообщил РИА Новости посол РФ в Лиме Игорь Романченко.
"Перу является одним из крупнейших экспортеров черники на мировой рынок, тем более что урожай здесь приходится на нашу зиму. Поэтому в Москве, зайдя в продовольственный супермаркет и купив эту ягоду, знайте, что она произведена в Перу", - сказал дипломат.
Кроме того, Перу поставляет в Россию авокадо. "И черника, и авокадо - это традиционные поставки, которые только увеличиваются", - подчеркнул Романченко.
Также Россия импортирует из латиноамериканской страны в небольших объемах киноа, какао, шоколад и традиционный алкогольный напиток "писко". Начались поставки из Перу оборудования для горнодобывающей промышленности.
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"Наш товарооборот составляет 600-700 миллионов долларов, в этом году он увеличился по сравнению с прошлым годом", - добавил посол.