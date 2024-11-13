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В "Росатоме" ожидают рекордного объема грузоперевозок по СМП в 2024 году

В "Росатоме" ожидают рекордного объема грузоперевозок по СМП в 2024 году - 13.11.2024, ПРАЙМ

В "Росатоме" ожидают рекордного объема грузоперевозок по СМП в 2024 году

Объем грузоперевозок по Северному морскому пути по итогам 2024 года может вырасти до рекордных 37,6 миллиона тонн, прогнозирует "Росатом". | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T17:49+0300

2024-11-13T17:49+0300

2024-11-13T17:59+0300

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морские грузоперевозки

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Объем грузоперевозок по Северному морскому пути по итогам 2024 года может вырасти до рекордных 37,6 миллиона тонн, прогнозирует "Росатом". "На сегодняшний день по Северному морскому пути уже перевезли 33,1 миллионов тонн... И мы сейчас идем на очередной рекорд перевозок по Северному морскому пути, прогнозируется 37,6 миллионов тонн", - сказал журналистам официальный представитель "Росатома" по вопросам развития Арктики Владимир Панов.По его словам, основной вклад в прирост объемов грузоперевозок по СМП внесла в первую очередь компания "Новатэк". "И перенаправление наших отечественных грузов, которые отгружаются из портов Санкт-Петербурга и Мурманска (и идут - ред.) по Суэцу. Перенаправление этого грузопотока в летне-осенний период на Северный морской путь дало еще прирост порядка 900 тысяч тонн. То есть сегодня можно уже говорить о том, что поставлен рекорд транзитных перевозок по Северному морскому пути, который достиг 3 миллионов 80 тысяч тонн, это примерно на 43% больше, чем в прошлом году", - добавил Панов.По итогам 2023 года объем грузоперевозок по Севморпути составил рекордные 36,25 миллиона тонн. "Росатом" - инфраструктурный оператор СМП.

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россия, смп, морские грузоперевозки