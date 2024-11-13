https://1prime.ru/20241113/spetsposlannik-852801293.html

Трамп скоро назначит спецпосланника по Украине, сообщили СМИ

Трамп скоро назначит спецпосланника по Украине, сообщили СМИ - 13.11.2024, ПРАЙМ

Трамп скоро назначит спецпосланника по Украине, сообщили СМИ

Одержавший победу в президентской гонке в США Дональд Трамп скоро назначит специального посланника по Украине для проведения переговоров по завершению... | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T18:46+0300

2024-11-13T18:46+0300

2024-11-13T19:37+0300

политика

сша

дональд трамп

украина

переговоры

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Одержавший победу в президентской гонке в США Дональд Трамп скоро назначит специального посланника по Украине для проведения переговоров по завершению конфликта. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники. Один из источников отметил, что скоро появится очень высокопоставленный специальный посланник, который пользуется большим авторитетом и которому поручат "добиться мирного урегулирования (на Украине — ред.)". Источник также заявил, что этого человека назначат скоро. По данным Fox News, работа спецпосланника оплачиваться не будет.

https://1prime.ru/20241113/raskhody-852798547.html

сша

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сша, дональд трамп, украина, переговоры