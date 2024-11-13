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Трамп скоро назначит спецпосланника по Украине, сообщили СМИ - 13.11.2024, ПРАЙМ
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Трамп скоро назначит спецпосланника по Украине, сообщили СМИ
Трамп скоро назначит спецпосланника по Украине, сообщили СМИ - 13.11.2024, ПРАЙМ
Трамп скоро назначит спецпосланника по Украине, сообщили СМИ
Одержавший победу в президентской гонке в США Дональд Трамп скоро назначит специального посланника по Украине для проведения переговоров по завершению... | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T18:46+0300
2024-11-13T19:37+0300
политика
сша
дональд трамп
украина
переговоры
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Одержавший победу в президентской гонке в США Дональд Трамп скоро назначит специального посланника по Украине для проведения переговоров по завершению конфликта. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники. Один из источников отметил, что скоро появится очень высокопоставленный специальный посланник, который пользуется большим авторитетом и которому поручат "добиться мирного урегулирования (на Украине — ред.)". Источник также заявил, что этого человека назначат скоро. По данным Fox News, работа спецпосланника оплачиваться не будет.
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сша, дональд трамп, украина, переговоры
Политика, США, Дональд Трамп, УКРАИНА, переговоры
18:46 13.11.2024 (обновлено: 19:37 13.11.2024)
 
Трамп скоро назначит спецпосланника по Украине, сообщили СМИ

Fox News: Трамп назначит спецпосланника по Украине для проведения переговоров

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Одержавший победу в президентской гонке в США Дональд Трамп скоро назначит специального посланника по Украине для проведения переговоров по завершению конфликта. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники.
Один из источников отметил, что скоро появится очень высокопоставленный специальный посланник, который пользуется большим авторитетом и которому поручат "добиться мирного урегулирования (на Украине — ред.)".
Источник также заявил, что этого человека назначат скоро.
По данным Fox News, работа спецпосланника оплачиваться не будет.
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ПолитикаСШАДональд ТрампУКРАИНАпереговоры
 
 
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