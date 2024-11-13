https://1prime.ru/20241113/spetsposlannik-852801293.html
Трамп скоро назначит спецпосланника по Украине, сообщили СМИ
Трамп скоро назначит спецпосланника по Украине, сообщили СМИ - 13.11.2024, ПРАЙМ
Трамп скоро назначит спецпосланника по Украине, сообщили СМИ
Одержавший победу в президентской гонке в США Дональд Трамп скоро назначит специального посланника по Украине для проведения переговоров по завершению... | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T18:46+0300
2024-11-13T18:46+0300
2024-11-13T19:37+0300
политика
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Одержавший победу в президентской гонке в США Дональд Трамп скоро назначит специального посланника по Украине для проведения переговоров по завершению конфликта. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники. Один из источников отметил, что скоро появится очень высокопоставленный специальный посланник, который пользуется большим авторитетом и которому поручат "добиться мирного урегулирования (на Украине — ред.)". Источник также заявил, что этого человека назначат скоро. По данным Fox News, работа спецпосланника оплачиваться не будет.
https://1prime.ru/20241113/raskhody-852798547.html
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Политика, США, Дональд Трамп, УКРАИНА, переговоры
Трамп скоро назначит спецпосланника по Украине, сообщили СМИ
Fox News: Трамп назначит спецпосланника по Украине для проведения переговоров
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Одержавший победу в президентской гонке в США Дональд Трамп скоро назначит специального посланника по Украине для проведения переговоров по завершению конфликта. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники.
Один из источников отметил, что скоро появится очень высокопоставленный специальный посланник, который пользуется большим авторитетом и которому поручат "добиться мирного урегулирования (на Украине — ред.)".
Источник также заявил, что этого человека назначат скоро.
По данным Fox News, работа спецпосланника оплачиваться не будет.
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