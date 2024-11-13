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Апелляция утвердила взыскание убытков с Credit Suisse в пользу "Открытия"

Апелляция утвердила взыскание убытков с Credit Suisse в пользу "Открытия" - 13.11.2024, ПРАЙМ

Апелляция утвердила взыскание убытков с Credit Suisse в пользу "Открытия"

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения судебный акт нижестоящего суда, который по иску банка "Открытие" взыскал почти 18,6 миллиона... | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T13:53+0300

2024-11-13T13:53+0300

2024-11-13T13:53+0300

россия

суд

credit suisse

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МОСКВА, 13 ноя – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения судебный акт нижестоящего суда, который по иску банка "Открытие" взыскал почти 18,6 миллиона долларов (более 1,8 миллиарда рублей по текущему курсу) убытков со швейцарского банка Credit Suisse. Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционная инстанция в среду отклонила жалобу ответчика на принятое в июне решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу. Убытки истцу были причинены неисполнением ответчиком соглашения от 28 ноября 2019 года о предоставлении синдицированного кредита узбекскому Uzpromstroybank. "Открытие" присоединилось к соглашению в 2020 году и перечислило заемщику 17 миллионов долларов. Банком-агентом выступил Credit Suisse. Заемщик погасил обязательства перед "Открытием" в 2022 году, перечислив тело кредита с процентами агенту, однако швейцарский банк из-за санкций заморозил выплаты. Ранее суды четырех инстанций, включая Верховный, отказали истцу в принятии обеспечительных мер в виде ареста денежных средств Credit Suisse в размере суммы иска на его счетах в дочернем АО "Банк Кредит Свисс (Москва)" и запрета ответчику распоряжаться акциями дочернего банка и долями ООО "Кредит Свисс Секьюритиз (Москва)". Как указал суд первой инстанции, "истец в ходатайстве не представил ни одного обстоятельства, свидетельствующего о невозможности исполнения судебного акта в случае удовлетворения его требований, не привел доводов, свидетельствующих об отсутствии у ответчика имущества или направленности действий ответчика на сокрытие имущества или уменьшение его размера для неоплаты своих долгов перед кредиторами". Суд также отметил, что акции и доли Credit Suisse в его российских компаниях уже были заморожены в рамках другого дела – по иску Транскапиталбанка к швейцарскому банку. Банк "Открытие" в течение ряда лет до 2017 года был крупнейшим частным банком в России. В августе 2017 года его из-за финансовых проблем взял на санацию Банк России. В декабре 2022 года ЦБ РФ продал 100% акций банка "Открытие" банку ВТБ за 340 миллиардов рублей. Швейцарская UBS Group AG в мае объявила о завершении слияния крупнейшего банка Швейцарии UBS AG и Credit Suisse AG. В сообщении говорилось, что "UBS AG унаследовал все права и обязательства Credit Suisse AG, включая все непогашенные долговые инструменты Credit Suisse AG".

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россия, суд, credit suisse