Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Русагро" стала владельцем производителя свинины "Агро-Белогорье" - 13.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241113/svinina-852787593.html
"Русагро" стала владельцем производителя свинины "Агро-Белогорье"
"Русагро" стала владельцем производителя свинины "Агро-Белогорье" - 13.11.2024, ПРАЙМ
"Русагро" стала владельцем производителя свинины "Агро-Белогорье"
Группа "Русагро", один из крупнейших российских агрохолдингов, закрыла сделку по консолидации 100% долей и контроля над производителем свинины ГК... | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T12:07+0300
2024-11-13T12:07+0300
свинина
русагро
агропродукция
https://cdnn.1prime.ru/img/76037/47/760374701_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_8dd34d3f459fd314cdb44582a682650b.jpg
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Группа "Русагро", один из крупнейших российских агрохолдингов, закрыла сделку по консолидации 100% долей и контроля над производителем свинины ГК "Агро-Белогорье", сообщает "Русагро". "Группа Русагро, крупнейший вертикальный агрохолдинг России, объявляет о закрытии сделки по консолидации 100% долей и контроля над ООО "ГК Агро-Белогорье... Консолидация ООО "ГК Агро-Белогорье" позволит Русагро стать №2 производителем свинины в Российской Федерации, реализовать масштабные синергетические эффекты в сельскохозяйственном и мясном бизнес-направлениях Группы", - говорится в сообщении. В состав группы компаний "Агро-Белогорье" входит 20 свиноводческих комплексов, 3 комбикормовых завода, мясоперерабатывающее производство и земельный банк, отметили в "Русагро". Активы компании расположены в Белгородской области, добавили там. В сентябре, по данным ЕГРЮЛ, группа "Русагро" увеличила долю в "Агро-Белогорье" более чем в 2 раза, до 47,5%. В апреле арбитражный суд Белгородской области рассматривал дело о переводе 25% председателя совета директоров компании Владимира Зотова группе "Русагро". Решение о переводе вступило в силу 25 сентября, после отклонения апелляционных жалоб Зотова. "Русагро" - один из ведущих агрохолдингов России, занимающий лидирующие позиции в производстве сахара, свиноводстве, растениеводстве и масложировом бизнесе. Основные активы агрохолдинга расположены в Белгородской, Тамбовской, Воронежской, Курской, Орловской, Свердловской, Самарской, Ульяновской, Саратовской, Оренбургской, Нижегородской, Волгоградской, Тульской областях, Башкирии и Приморском крае.
https://1prime.ru/20241113/aktivy-852786844.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76037/47/760374701_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_295dbf417afffec11d09df751c20952a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
свинина, русагро, агропродукция
свинина, Русагро, агропродукция
12:07 13.11.2024
 
"Русагро" стала владельцем производителя свинины "Агро-Белогорье"

"Русагро" получила полный контроль над производителем свинины "Агро-Белогорье"

© РИА Новости . Лисицын Павел | Перейти в медиабанк%Поросята
%Поросята - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости . Лисицын Павел
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Группа "Русагро", один из крупнейших российских агрохолдингов, закрыла сделку по консолидации 100% долей и контроля над производителем свинины ГК "Агро-Белогорье", сообщает "Русагро".
"Группа Русагро, крупнейший вертикальный агрохолдинг России, объявляет о закрытии сделки по консолидации 100% долей и контроля над ООО "ГК Агро-Белогорье... Консолидация ООО "ГК Агро-Белогорье" позволит Русагро стать №2 производителем свинины в Российской Федерации, реализовать масштабные синергетические эффекты в сельскохозяйственном и мясном бизнес-направлениях Группы", - говорится в сообщении.
В состав группы компаний "Агро-Белогорье" входит 20 свиноводческих комплексов, 3 комбикормовых завода, мясоперерабатывающее производство и земельный банк, отметили в "Русагро". Активы компании расположены в Белгородской области, добавили там.
В сентябре, по данным ЕГРЮЛ, группа "Русагро" увеличила долю в "Агро-Белогорье" более чем в 2 раза, до 47,5%. В апреле арбитражный суд Белгородской области рассматривал дело о переводе 25% председателя совета директоров компании Владимира Зотова группе "Русагро". Решение о переводе вступило в силу 25 сентября, после отклонения апелляционных жалоб Зотова.
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
Греф назвал ожидаемый объем рынка токенизированных активов к 2030 году
11:48
"Русагро" - один из ведущих агрохолдингов России, занимающий лидирующие позиции в производстве сахара, свиноводстве, растениеводстве и масложировом бизнесе. Основные активы агрохолдинга расположены в Белгородской, Тамбовской, Воронежской, Курской, Орловской, Свердловской, Самарской, Ульяновской, Саратовской, Оренбургской, Нижегородской, Волгоградской, Тульской областях, Башкирии и Приморском крае.
 
свининаРусагроагропродукция
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала