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"Русагро" стала владельцем производителя свинины "Агро-Белогорье"

"Русагро" стала владельцем производителя свинины "Агро-Белогорье" - 13.11.2024, ПРАЙМ

"Русагро" стала владельцем производителя свинины "Агро-Белогорье"

Группа "Русагро", один из крупнейших российских агрохолдингов, закрыла сделку по консолидации 100% долей и контроля над производителем свинины ГК... | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T12:07+0300

2024-11-13T12:07+0300

2024-11-13T12:07+0300

свинина

русагро

агропродукция

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Группа "Русагро", один из крупнейших российских агрохолдингов, закрыла сделку по консолидации 100% долей и контроля над производителем свинины ГК "Агро-Белогорье", сообщает "Русагро". "Группа Русагро, крупнейший вертикальный агрохолдинг России, объявляет о закрытии сделки по консолидации 100% долей и контроля над ООО "ГК Агро-Белогорье... Консолидация ООО "ГК Агро-Белогорье" позволит Русагро стать №2 производителем свинины в Российской Федерации, реализовать масштабные синергетические эффекты в сельскохозяйственном и мясном бизнес-направлениях Группы", - говорится в сообщении. В состав группы компаний "Агро-Белогорье" входит 20 свиноводческих комплексов, 3 комбикормовых завода, мясоперерабатывающее производство и земельный банк, отметили в "Русагро". Активы компании расположены в Белгородской области, добавили там. В сентябре, по данным ЕГРЮЛ, группа "Русагро" увеличила долю в "Агро-Белогорье" более чем в 2 раза, до 47,5%. В апреле арбитражный суд Белгородской области рассматривал дело о переводе 25% председателя совета директоров компании Владимира Зотова группе "Русагро". Решение о переводе вступило в силу 25 сентября, после отклонения апелляционных жалоб Зотова. "Русагро" - один из ведущих агрохолдингов России, занимающий лидирующие позиции в производстве сахара, свиноводстве, растениеводстве и масложировом бизнесе. Основные активы агрохолдинга расположены в Белгородской, Тамбовской, Воронежской, Курской, Орловской, Свердловской, Самарской, Ульяновской, Саратовской, Оренбургской, Нижегородской, Волгоградской, Тульской областях, Башкирии и Приморском крае.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

свинина, русагро, агропродукция