https://1prime.ru/20241113/terakt-852782977.html

В Нижнем Тагиле предотвратили теракт проукраинского диверсанта

В Нижнем Тагиле предотвратили теракт проукраинского диверсанта - 13.11.2024, ПРАЙМ

В Нижнем Тагиле предотвратили теракт проукраинского диверсанта

В Нижнем Тагиле предотвращен теракт, проукраинский диверсант намеревался поджечь подстанцию, питающую предприятие ВПК и инфраструктуру, заявили в ЦОС ФСБ... | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T09:53+0300

2024-11-13T09:53+0300

2024-11-13T10:07+0300

происшествия

фсб

теракт

украина

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. В Нижнем Тагиле предотвращен теракт, проукраинский диверсант намеревался поджечь подстанцию, питающую предприятие ВПК и инфраструктуру, заявили в ЦОС ФСБ России."Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращен террористический акт в Свердловской области", - следует из заявления ведомства.В планировании теракта обвиняется россиянин 1997 года рождения, планировавший совершение террористического акта за денежное вознаграждение. В ЦОС ФСБ также уточнили, что задержанный является членом запрещенной в России проукраинской террористической организации."У него обнаружены и изъяты предметы для изготовления самодельных зажигательных устройств и средства коммуникации с перепиской в… Telegram с украинскими спецслужбами", - добавили представители в релизе. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту.

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украина

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фсб, теракт, украина