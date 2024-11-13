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В Нижнем Тагиле предотвратили теракт проукраинского диверсанта - 13.11.2024, ПРАЙМ
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В Нижнем Тагиле предотвратили теракт проукраинского диверсанта
В Нижнем Тагиле предотвратили теракт проукраинского диверсанта - 13.11.2024, ПРАЙМ
В Нижнем Тагиле предотвратили теракт проукраинского диверсанта
В Нижнем Тагиле предотвращен теракт, проукраинский диверсант намеревался поджечь подстанцию, питающую предприятие ВПК и инфраструктуру, заявили в ЦОС ФСБ... | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T09:53+0300
2024-11-13T10:07+0300
происшествия
фсб
теракт
украина
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. В Нижнем Тагиле предотвращен теракт, проукраинский диверсант намеревался поджечь подстанцию, питающую предприятие ВПК и инфраструктуру, заявили в ЦОС ФСБ России."Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращен террористический акт в Свердловской области", - следует из заявления ведомства.В планировании теракта обвиняется россиянин 1997 года рождения, планировавший совершение террористического акта за денежное вознаграждение. В ЦОС ФСБ также уточнили, что задержанный является членом запрещенной в России проукраинской террористической организации."У него обнаружены и изъяты предметы для изготовления самодельных зажигательных устройств и средства коммуникации с перепиской в… Telegram с украинскими спецслужбами", - добавили представители в релизе. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту.
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фсб, теракт, украина
Происшествия, ФСБ, теракт, УКРАИНА
09:53 13.11.2024 (обновлено: 10:07 13.11.2024)
 
В Нижнем Тагиле предотвратили теракт проукраинского диверсанта

ФСБ: в Нижнем Тагиле предотвращен теракт, проукраинский диверсант мог поджечь подстанцию

© ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкФСБ РФ
ФСБ РФ
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. В Нижнем Тагиле предотвращен теракт, проукраинский диверсант намеревался поджечь подстанцию, питающую предприятие ВПК и инфраструктуру, заявили в ЦОС ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращен террористический акт в Свердловской области", - следует из заявления ведомства.
В планировании теракта обвиняется россиянин 1997 года рождения, планировавший совершение террористического акта за денежное вознаграждение. В ЦОС ФСБ также уточнили, что задержанный является членом запрещенной в России проукраинской террористической организации.
"У него обнаружены и изъяты предметы для изготовления самодельных зажигательных устройств и средства коммуникации с перепиской в… Telegram с украинскими спецслужбами", - добавили представители в релизе. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту.
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