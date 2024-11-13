https://1prime.ru/20241113/terakt-852783539.html

Раскрыты подробности подготовки теракта в Нижнем Тагиле

Раскрыты подробности подготовки теракта в Нижнем Тагиле - 13.11.2024, ПРАЙМ

Раскрыты подробности подготовки теракта в Нижнем Тагиле

Задержанный по факту подготовки теракта в Нижнем Тагиле признался, что приобрел необходимые компоненты для создания "коктейля Молотова" в Екатеринбурге,... | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T10:17+0300

2024-11-13T10:17+0300

2024-11-13T10:17+0300

теракт

фсб

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/83995/54/839955415_0:56:1589:950_1920x0_80_0_0_b9c393fc4fd8b38998e16dcb39d7d947.jpg

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Задержанный по факту подготовки теракта в Нижнем Тагиле признался, что приобрел необходимые компоненты для создания "коктейля Молотова" в Екатеринбурге, сообщили в ФСБ."Купил содержимое своего рюкзака в городе Екатеринбург на заправке возле маслобазы", - рассказал россиянин. По его словам, он специально приехал в Нижний Тагил, чтобы осуществить поджог электроподстанции.Злоумышленник дал признательные показания, по факту подготовки террористического акта возбуждено уголовно дело. Видео с признанием опубликовано ФСБ

https://1prime.ru/20241113/terakt-852782977.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

теракт, фсб, украина