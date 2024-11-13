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Раскрыты подробности подготовки теракта в Нижнем Тагиле - 13.11.2024, ПРАЙМ
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Раскрыты подробности подготовки теракта в Нижнем Тагиле
Раскрыты подробности подготовки теракта в Нижнем Тагиле - 13.11.2024, ПРАЙМ
Раскрыты подробности подготовки теракта в Нижнем Тагиле
Задержанный по факту подготовки теракта в Нижнем Тагиле признался, что приобрел необходимые компоненты для создания "коктейля Молотова" в Екатеринбурге,... | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T10:17+0300
2024-11-13T10:17+0300
теракт
фсб
украина
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Задержанный по факту подготовки теракта в Нижнем Тагиле признался, что приобрел необходимые компоненты для создания "коктейля Молотова" в Екатеринбурге, сообщили в ФСБ."Купил содержимое своего рюкзака в городе Екатеринбург на заправке возле маслобазы", - рассказал россиянин. По его словам, он специально приехал в Нижний Тагил, чтобы осуществить поджог электроподстанции.Злоумышленник дал признательные показания, по факту подготовки террористического акта возбуждено уголовно дело. Видео с признанием опубликовано ФСБ
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теракт, фсб, украина
теракт, ФСБ, УКРАИНА
10:17 13.11.2024
 
Раскрыты подробности подготовки теракта в Нижнем Тагиле

ФСБ: диверсант купил в Екатеринбурге компоненты коктейля Молотова для поджога подстанции

© ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкФСБ РФ
ФСБ РФ
© ЦОС ФСБ РФ
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Задержанный по факту подготовки теракта в Нижнем Тагиле признался, что приобрел необходимые компоненты для создания "коктейля Молотова" в Екатеринбурге, сообщили в ФСБ.
"Купил содержимое своего рюкзака в городе Екатеринбург на заправке возле маслобазы", - рассказал россиянин. По его словам, он специально приехал в Нижний Тагил, чтобы осуществить поджог электроподстанции.
Злоумышленник дал признательные показания, по факту подготовки террористического акта возбуждено уголовно дело. Видео с признанием опубликовано ФСБ
ФСБ РФ
В Нижнем Тагиле предотвратили теракт проукраинского диверсанта
09:53
 
терактФСБУКРАИНА
 
 
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