https://1prime.ru/20241113/torgovlya-852796298.html
ЦБ отметил рост профицита внешней торговли России
ЦБ отметил рост профицита внешней торговли России - 13.11.2024, ПРАЙМ
ЦБ отметил рост профицита внешней торговли России
Положительное сальдо внешней торговли России товарами в октябре увеличилось на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 11,8 миллиарда... | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T16:06+0300
2024-11-13T16:06+0300
2024-11-13T16:12+0300
банк россии
профицит
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1e/850535008_0:303:3103:2048_1920x0_80_0_0_f8a4a05bf982d92075c0f61df7b322c8.jpg
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли России товарами в октябре увеличилось на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 11,8 миллиарда долларов, следует из материалов ЦБ РФ."Профицит баланса внешней торговли товарами сократился до 11,8 миллиарда долларов США относительно уточненного показателя сентября 2024 года за счет более существенного снижения экспорта товаров по сравнению с уменьшением импорта", - сообщает ЦБ.Согласно его материалам, положительное сальдо внешней торговли России товарами в октябре 2023 года составляло 10,9 миллиарда долларов, а уточненный показатель за сентябрь 2024 года - 12,6 миллиарда долларов.
https://1prime.ru/20241113/rynok-852795566.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1e/850535008_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_75f4eca20be2252384bc65997f6ed39e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
профицит
ЦБ отметил рост профицита внешней торговли России
ЦБ: профицит внешней торговли России вырос до 11,8 миллиарда долларов
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли России товарами в октябре увеличилось на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 11,8 миллиарда долларов, следует из материалов ЦБ РФ.
"Профицит баланса внешней торговли товарами сократился до 11,8 миллиарда долларов США относительно уточненного показателя сентября 2024 года за счет более существенного снижения экспорта товаров по сравнению с уменьшением импорта", - сообщает ЦБ.
Согласно его материалам, положительное сальдо внешней торговли России товарами в октябре 2023 года составляло 10,9 миллиарда долларов, а уточненный показатель за сентябрь 2024 года - 12,6 миллиарда долларов.
Российский рынок акций демонстрирует смешанную динамику