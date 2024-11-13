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ЦБ отметил рост профицита внешней торговли России - 13.11.2024, ПРАЙМ
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ЦБ отметил рост профицита внешней торговли России
ЦБ отметил рост профицита внешней торговли России - 13.11.2024, ПРАЙМ
ЦБ отметил рост профицита внешней торговли России
Положительное сальдо внешней торговли России товарами в октябре увеличилось на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 11,8 миллиарда... | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T16:06+0300
2024-11-13T16:12+0300
банк россии
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли России товарами в октябре увеличилось на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 11,8 миллиарда долларов, следует из материалов ЦБ РФ."Профицит баланса внешней торговли товарами сократился до 11,8 миллиарда долларов США относительно уточненного показателя сентября 2024 года за счет более существенного снижения экспорта товаров по сравнению с уменьшением импорта", - сообщает ЦБ.Согласно его материалам, положительное сальдо внешней торговли России товарами в октябре 2023 года составляло 10,9 миллиарда долларов, а уточненный показатель за сентябрь 2024 года - 12,6 миллиарда долларов.
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профицит
Банк России, профицит
16:06 13.11.2024 (обновлено: 16:12 13.11.2024)
 
ЦБ отметил рост профицита внешней торговли России

ЦБ: профицит внешней торговли России вырос до 11,8 миллиарда долларов

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкП/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли России товарами в октябре увеличилось на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 11,8 миллиарда долларов, следует из материалов ЦБ РФ.
"Профицит баланса внешней торговли товарами сократился до 11,8 миллиарда долларов США относительно уточненного показателя сентября 2024 года за счет более существенного снижения экспорта товаров по сравнению с уменьшением импорта", - сообщает ЦБ.
Согласно его материалам, положительное сальдо внешней торговли России товарами в октябре 2023 года составляло 10,9 миллиарда долларов, а уточненный показатель за сентябрь 2024 года - 12,6 миллиарда долларов.
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