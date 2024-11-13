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ЦБ отметил рост профицита внешней торговли России

ЦБ отметил рост профицита внешней торговли России - 13.11.2024, ПРАЙМ

ЦБ отметил рост профицита внешней торговли России

Положительное сальдо внешней торговли России товарами в октябре увеличилось на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 11,8 миллиарда... | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T16:06+0300

2024-11-13T16:06+0300

2024-11-13T16:12+0300

банк россии

профицит

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли России товарами в октябре увеличилось на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 11,8 миллиарда долларов, следует из материалов ЦБ РФ."Профицит баланса внешней торговли товарами сократился до 11,8 миллиарда долларов США относительно уточненного показателя сентября 2024 года за счет более существенного снижения экспорта товаров по сравнению с уменьшением импорта", - сообщает ЦБ.Согласно его материалам, положительное сальдо внешней торговли России товарами в октябре 2023 года составляло 10,9 миллиарда долларов, а уточненный показатель за сентябрь 2024 года - 12,6 миллиарда долларов.

https://1prime.ru/20241113/rynok-852795566.html

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профицит