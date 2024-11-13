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Объемы торговли между Россией и Китаем не снижаются, заявили в США

Объемы торговли между Россией и Китаем не снижаются, заявили в США - 13.11.2024, ПРАЙМ

Объемы торговли между Россией и Китаем не снижаются, заявили в США

Вашингтон не видит свидетельств снижения объемов торговли между Россией и Китаем, несмотря на попытки убедить Пекин не поддерживать экономику РФ, сообщила... | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T20:40+0300

2024-11-13T20:40+0300

2024-11-13T20:40+0300

политика

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китай

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ВАШИНГТОН, 13 окт – ПРАЙМ. Вашингтон не видит свидетельств снижения объемов торговли между Россией и Китаем, несмотря на попытки убедить Пекин не поддерживать экономику РФ, сообщила журналистам высокопоставленная представительница администрации США. "Мы смотрим на торговые показатели между двумя странами и не видим сокращения в (сферах) торговли, представляющих обеспокоенность (для США)", — сказала она. При этом Вашингтон стремится "к гораздо большему, и есть действия, которые мы хотели бы, чтобы они (КНР - ред.) предприняли". В странах Запада и, в частности, в США неоднократно высказывали претензии в адрес Пекина, обвиняя последний в поставках товаров двойного назначения и иного рода помощи России. Пекин данные обвинения неоднократно отвергал, призывая Вашингтон не нагнетать эскалационную риторику и воздерживаться от беспочвенных обвинений в свой адрес. В МИД Китая не раз заявляли, что страна занимает справедливую и объективную позицию по ситуации на Украине, а также придерживается благоразумного и ответственного подхода к экспорту оружия и товаров двойного назначения в соответствии с законами и правилами. В апреле официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявлял, что Вашингтон оказывают военную помощь Киеву, но критикует нормальное сотрудничество Москвы и Пекина. Ван Вэньбинь назвал это лицемерием и типичным примером двойных стандартов. В Пекине также предупреждали Вашингтон, что, очерняя других и сваливая на них вину, кризис на Украине не решить.

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сша, белый дом, китай, международная торговля