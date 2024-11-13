https://1prime.ru/20241113/tramp-852782374.html

СМИ: Трамп демонстрирует симпатию к Путину и презрение к Зеленскому

СМИ: Трамп демонстрирует симпатию к Путину и презрение к Зеленскому - 13.11.2024, ПРАЙМ

СМИ: Трамп демонстрирует симпатию к Путину и презрение к Зеленскому

Новый американский президент Дональд Трамп показывает симпатию к президенту России Владимиру Путину и испытывает глубокое презрение к главе киевского режима... | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T09:30+0300

2024-11-13T09:30+0300

2024-11-13T09:30+0300

политика

трамп у власти

владимир путин

владимир зеленский

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Новый американский президент Дональд Трамп показывает симпатию к президенту России Владимиру Путину и испытывает глубокое презрение к главе киевского режима Владимиру Зеленскому, заявили колумнисты издания Hill Роберт Хэмилтон и Дэна Перри в своей статье. Авторы утверждают, что возращение Трампа в Белый дом может кардинально изменить американскую политику, при этом самые большие трансформации коснутся именно Украины. Колумнисты подчеркнули, что отказ нового главы Штатов от дальнейшей поддержки Киева "вызовет землетрясение" в европейской политике, которая столкнется со сложным выбором относительно своего будущего в области безопасности и помощи Украине без США."Непредсказуемость Трампа и желание перевернуть давние нормы может начать волну радикальных изменений в ключевых регионах, что может потенциально изменить мировой порядок", - объяснили Хэмилтон и Перри.Регионами, на которые политика Трампа может оказать большое влияние, они назвали Ближний Восток, АТР и Южный Кавказ.

https://1prime.ru/20241113/migranty-852781156.html

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трамп у власти, владимир путин, владимир зеленский