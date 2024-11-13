https://1prime.ru/20241113/tramp-852784762.html
Команда Трампа готовит указ о "чистке генералов", сообщает WSJ
Команда Трампа готовит указ о "чистке генералов", сообщает WSJ - 13.11.2024, ПРАЙМ
Команда Трампа готовит указ о "чистке генералов", сообщает WSJ
Команда Дональда Трампа, победившего на президентских выборах в США, разрабатывает учреждение "военного совета" из отставных высокопоставленных военных,... | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T10:58+0300
2024-11-13T10:58+0300
2024-11-13T10:58+0300
политика
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151728_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e863d2d81ce91e342937154501ad9661.jpg
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Команда Дональда Трампа, победившего на президентских выборах в США, разрабатывает учреждение "военного совета" из отставных высокопоставленных военных, передает издание The Wall Street Journal."Если Трамп одобрит указ, это может ускорить увольнение генералов и адмиралов, которые, как было установлено, "не обладают необходимыми лидерскими качествами", - сказано в материале.Также отмечается, что у Трампа не появится возможности уволить любого офицера по собственному желанию. Тем не менее, сам факт организации "военного совета" должен показать, что новоизбранный президент намерен провести "чистку ряда генералов и адмиралов", заключили в издании.
https://1prime.ru/20241113/mask-852784174.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151728_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7295fe22788ad796603d138a6ba2cc62.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, дональд трамп
Политика, США, Дональд Трамп
Команда Трампа готовит указ о "чистке генералов", сообщает WSJ
WSJ: команда Трампа готовит указ о "чистке генералов"
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ.
Команда Дональда Трампа, победившего на президентских выборах в США, разрабатывает учреждение "военного совета" из отставных высокопоставленных военных, передает
издание The Wall Street Journal.
"Если Трамп одобрит указ, это может ускорить увольнение генералов и адмиралов, которые, как было установлено, "не обладают необходимыми лидерскими качествами", - сказано в материале.
Также отмечается, что у Трампа не появится возможности уволить любого офицера по собственному желанию. Тем не менее, сам факт организации "военного совета" должен показать, что новоизбранный президент намерен провести "чистку ряда генералов и адмиралов", заключили в издании.
Названа новая должность Маска в администрации Трампа