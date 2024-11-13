https://1prime.ru/20241113/tramp-852784762.html

Команда Трампа готовит указ о "чистке генералов", сообщает WSJ

Команда Трампа готовит указ о "чистке генералов", сообщает WSJ - 13.11.2024, ПРАЙМ

Команда Трампа готовит указ о "чистке генералов", сообщает WSJ

Команда Дональда Трампа, победившего на президентских выборах в США, разрабатывает учреждение "военного совета" из отставных высокопоставленных военных,... | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T10:58+0300

2024-11-13T10:58+0300

2024-11-13T10:58+0300

политика

сша

дональд трамп

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Команда Дональда Трампа, победившего на президентских выборах в США, разрабатывает учреждение "военного совета" из отставных высокопоставленных военных, передает издание The Wall Street Journal."Если Трамп одобрит указ, это может ускорить увольнение генералов и адмиралов, которые, как было установлено, "не обладают необходимыми лидерскими качествами", - сказано в материале.Также отмечается, что у Трампа не появится возможности уволить любого офицера по собственному желанию. Тем не менее, сам факт организации "военного совета" должен показать, что новоизбранный президент намерен провести "чистку ряда генералов и адмиралов", заключили в издании.

https://1prime.ru/20241113/mask-852784174.html

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сша, дональд трамп