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Команда Трампа готовит указ о "чистке генералов", сообщает WSJ - 13.11.2024, ПРАЙМ
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Команда Трампа готовит указ о "чистке генералов", сообщает WSJ
Команда Трампа готовит указ о "чистке генералов", сообщает WSJ - 13.11.2024, ПРАЙМ
Команда Трампа готовит указ о "чистке генералов", сообщает WSJ
Команда Дональда Трампа, победившего на президентских выборах в США, разрабатывает учреждение "военного совета" из отставных высокопоставленных военных,... | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T10:58+0300
2024-11-13T10:58+0300
политика
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Команда Дональда Трампа, победившего на президентских выборах в США, разрабатывает учреждение "военного совета" из отставных высокопоставленных военных, передает издание The Wall Street Journal."Если Трамп одобрит указ, это может ускорить увольнение генералов и адмиралов, которые, как было установлено, "не обладают необходимыми лидерскими качествами", - сказано в материале.Также отмечается, что у Трампа не появится возможности уволить любого офицера по собственному желанию. Тем не менее, сам факт организации "военного совета" должен показать, что новоизбранный президент намерен провести "чистку ряда генералов и адмиралов", заключили в издании.
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сша, дональд трамп
Политика, США, Дональд Трамп
10:58 13.11.2024
 
Команда Трампа готовит указ о "чистке генералов", сообщает WSJ

WSJ: команда Трампа готовит указ о "чистке генералов"

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Команда Дональда Трампа, победившего на президентских выборах в США, разрабатывает учреждение "военного совета" из отставных высокопоставленных военных, передает издание The Wall Street Journal.
"Если Трамп одобрит указ, это может ускорить увольнение генералов и адмиралов, которые, как было установлено, "не обладают необходимыми лидерскими качествами", - сказано в материале.
Также отмечается, что у Трампа не появится возможности уволить любого офицера по собственному желанию. Тем не менее, сам факт организации "военного совета" должен показать, что новоизбранный президент намерен провести "чистку ряда генералов и адмиралов", заключили в издании.
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ПолитикаСШАДональд Трамп
 
 
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