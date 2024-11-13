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ТМК ожидает снижение спроса на стальные трубы в России в 2024 году
ТМК ожидает снижение спроса на стальные трубы в России в 2024 году - 13.11.2024, ПРАЙМ
ТМК ожидает снижение спроса на стальные трубы в России в 2024 году
Трубная металлургическая компания (ТМК) ожидает снижение спроса на стальные трубы в РФ на 9,1%, до 11 миллионов тонн в 2024 году, следует из презентации... | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T19:43+0300
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Трубная металлургическая компания (ТМК) ожидает снижение спроса на стальные трубы в РФ на 9,1%, до 11 миллионов тонн в 2024 году, следует из презентации компании, представленной в ходе вебинара "МКБ Инвестиции". "В 2024 году ожидается, что уровень спроса на стальные трубы в РФ составит около 11 миллионов тонн, что сопоставимо с 2022 годом (11,2 миллиона тонн - ред.)", - говорится в презентации. Согласно материалам компании, показатель текущего года на 9,1% ниже, чем уровень спроса 2023 года, который составил 12,1 миллиона тонн. Снижение спроса в России наблюдается практически во всех сегментах рынка. К предпосылкам снижения рынка в 2024 году были отнесены следующие факторы: возможный спад добычи нефти и газового конденсата на 2%, до 521 миллиона тонн, сокращение бурения также на 2%, уменьшение количества введения новых скважин в текущем году на примерно 10-12%. При этом, отмечается рост доли горизонтального бурения с 62% в 2023 году до 65% за 9 месяцев 2024 года, следует из презентации. ТМК - ведущий в РФ поставщик стальных труб и сопутствующих сервисов для различных секторов экономики. Производит нарезные трубы, включая специальные трубы и трубопроводные системы, и другую продукцию для энергетики, химической промышленности, машиностроения, строительства и других отраслей. Акции ТМК обращаются на Московской бирже.
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россия, тмк, трубы, спрос
Экономика, РОССИЯ, ТМК, трубы, спрос
ТМК ожидает снижение спроса на стальные трубы в России в 2024 году
ТМК: спрос на стальные трубы в РФ в 2024 году может снизиться на 9,1%
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Трубная металлургическая компания (ТМК) ожидает снижение спроса на стальные трубы в РФ на 9,1%, до 11 миллионов тонн в 2024 году, следует из презентации компании, представленной в ходе вебинара "МКБ Инвестиции".
"В 2024 году ожидается, что уровень спроса на стальные трубы в РФ составит около 11 миллионов тонн, что сопоставимо с 2022 годом (11,2 миллиона тонн - ред.)", - говорится в презентации. Согласно материалам компании, показатель текущего года на 9,1% ниже, чем уровень спроса 2023 года, который составил 12,1 миллиона тонн.
Снижение спроса в России наблюдается практически во всех сегментах рынка. К предпосылкам снижения рынка в 2024 году были отнесены следующие факторы: возможный спад добычи нефти и газового конденсата на 2%, до 521 миллиона тонн, сокращение бурения также на 2%, уменьшение количества введения новых скважин в текущем году на примерно 10-12%. При этом, отмечается рост доли горизонтального бурения с 62% в 2023 году до 65% за 9 месяцев 2024 года, следует из презентации.
ТМК - ведущий в РФ поставщик стальных труб и сопутствующих сервисов для различных секторов экономики. Производит нарезные трубы, включая специальные трубы и трубопроводные системы, и другую продукцию для энергетики, химической промышленности, машиностроения, строительства и других отраслей. Акции ТМК обращаются на Московской бирже.
В России начался эксперимент по маркировке полимерных труб