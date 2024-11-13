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Хуснуллин объяснил, почему растет себестоимость жилья

Хуснуллин объяснил, почему растет себестоимость жилья - 13.11.2024, ПРАЙМ

Хуснуллин объяснил, почему растет себестоимость жилья

Себестоимость жилищного строительства повышается быстрее цен из-за инфляции, рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин. | 13.11.2024, ПРАЙМ

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марат хуснуллин

себестоимость

цены на жилье

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МОСКВА, 13 ноя – ПРАЙМ. Себестоимость жилищного строительства повышается быстрее цен из-за инфляции, рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин. "Земля подорожала, стройматериалы подорожали, трудовые ресурсы подорожали, стоимость финансов подорожала, стоимость подключения подорожала. С чего у нас должно стоить жилье дешевле?", – объяснил он, признав, что высокие цены на жилье обусловлены растущей стоимостью ряда компонентов.. Вице-премьер отметил, что приоритетным направлением для государства на сегодняшний день остается борьба с инфляцией.

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