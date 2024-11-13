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Хуснуллин объяснил, почему растет себестоимость жилья - 13.11.2024, ПРАЙМ
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Хуснуллин объяснил, почему растет себестоимость жилья
Хуснуллин объяснил, почему растет себестоимость жилья - 13.11.2024, ПРАЙМ
Хуснуллин объяснил, почему растет себестоимость жилья
Себестоимость жилищного строительства повышается быстрее цен из-за инфляции, рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин. | 13.11.2024, ПРАЙМ
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марат хуснуллин
себестоимость
цены на жилье
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МОСКВА, 13 ноя – ПРАЙМ. Себестоимость жилищного строительства повышается быстрее цен из-за инфляции, рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин. "Земля подорожала, стройматериалы подорожали, трудовые ресурсы подорожали, стоимость финансов подорожала, стоимость подключения подорожала. С чего у нас должно стоить жилье дешевле?", – объяснил он, признав, что высокие цены на жилье обусловлены растущей стоимостью ряда компонентов.. Вице-премьер отметил, что приоритетным направлением для государства на сегодняшний день остается борьба с инфляцией.
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марат хуснуллин, себестоимость, цены на жилье
Марат Хуснуллин, себестоимость, цены на жилье
11:40 13.11.2024 (обновлено: 11:53 13.11.2024)
 
Хуснуллин объяснил, почему растет себестоимость жилья

Хуснуллин: себестоимость жилья растет быстрее цен на него

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкХуснуллин
Хуснуллин - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 13 ноя – ПРАЙМ. Себестоимость жилищного строительства повышается быстрее цен из-за инфляции, рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин.
"Земля подорожала, стройматериалы подорожали, трудовые ресурсы подорожали, стоимость финансов подорожала, стоимость подключения подорожала. С чего у нас должно стоить жилье дешевле?", – объяснил он, признав, что высокие цены на жилье обусловлены растущей стоимостью ряда компонентов..
Вице-премьер отметил, что приоритетным направлением для государства на сегодняшний день остается борьба с инфляцией.
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