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Раскрыто, почему российские туристы будут чаще выбирать Иран в 2025 году

Раскрыто, почему российские туристы будут чаще выбирать Иран в 2025 году - 13.11.2024, ПРАЙМ

Раскрыто, почему российские туристы будут чаще выбирать Иран в 2025 году

Возможность использовать карты российской платежной системы "Мир" в Иране начиная с января 2025 года будет способствовать росту привлекательности этой страны... | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T17:22+0300

2024-11-13T17:22+0300

2024-11-13T17:23+0300

иран

туризм

российские туристы

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Возможность использовать карты российской платежной системы "Мир" в Иране начиная с января 2025 года будет способствовать росту привлекательности этой страны как туристического направления, а также увеличению товарооборота между двумя странами, сообщили опрошенные РИА Новости эксперты. Глава Центробанка Ирана Мохаммад Фарзин, как передал ранее в среду телеканал SNN, заявил, что в январе карты "Мир" можно будет использовать в Иране. Кроме того, на третьем этапе интеграции российской платежной системы "Мир" и иранской Shetab, который будет реализован в следующем году, эти карты можно будет использовать и на POS-терминалах. "Если рассматривать реализацию данного сценария, то, во-первых, поток российских туристов в Иран может значительно увеличиться на фоне сложностей с поездками в Европу и интенсификации сотрудничества Ирана и России. Во-вторых, товарооборот между Ираном и Россией тоже увеличится, так как фактором воздействия будет еще и вступление в силу с 2025 года преференциального соглашения, заключенного между ЕАЭС и Ираном", - считает заместитель директора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ по направлению "Технологии хранения и анализа больших данных" Воронин Тимофей. Помимо этого, как он отмечает, еще одной причиной увеличения товарооборота будет являться тот факт, что интеграция российской и иранской платежных систем переведет торговлю на расчеты только в национальных валютах. По его мнению, переход на национальные валюты также увеличит и объемы инвестиций. "Возможность использования карт "Мир" в Иране существенно упростит финансовые операции для россиян, путешествующих или работающих в этой стране. Это также будет способствовать развитию туризма и деловых поездок, создавая комфортные условия для расчетов", - сказал заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков. Данный шаг, по его мнению, создает условия для более активного двустороннего взаимодействия в сферах торговли и инвестиций. Он считает, что ожидается увеличение товарооборота между Россией и Ираном благодаря упрощению расчетов. Введение возможности использовать карты "Мир" может также привести к росту объема денежных переводов, включая переводы граждан и деловых партнеров, отметил он. В свою очередь, руководитель Группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень обратил внимание, что речь о межбанковских переводах не идёт. "С учётом того, что речь пока идёт об услугах для физических лиц, большого влияния на товарооборот это событие не окажет", - полагает он. При этом Пивень отметил, что возможность держателям карт "Мир" приобретать товары и услуги на территории Ирана среди прочего может способствовать росту привлекательности этой страны как туристического направления. В мае 2022 года Иран и РФ, договорившись перейти на взаиморасчеты в нацвалютах, обсудили интеграцию национальных платежных систем "Мир" и Shetab. В конце января 2023 года представители ЦБ двух стран подписали соглашение о работе по упрощению финансовых и банковских операций. В июле 2024 года сообщалось, что Россия и Иран завершили объединение платежных систем "Мир" и Shetab. В понедельник сообщалось со ссылкой на иранское информационное агентство Tasnim, что российская платежная система "Мир" была официально подключена к иранской Shetab и теперь граждане Ирана смогут снимать средства со своих карт в российских банкоматах в рублях.

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иран, туризм, российские туристы