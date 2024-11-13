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Россияне возглавили список покупателей недвижимости в Турции

Россияне возглавили список покупателей недвижимости в Турции - 13.11.2024, ПРАЙМ

Россияне возглавили список покупателей недвижимости в Турции

Продажи недвижимости в Турции в октябре достигли максимума за почти два года после рекордно низких показателей весны, россияне снова возглавили список... | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T12:44+0300

2024-11-13T12:44+0300

2024-11-13T12:44+0300

недвижимость

россия

турция

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СТАМБУЛ, 13 ноя - ПРАЙМ. Продажи недвижимости в Турции в октябре достигли максимума за почти два года после рекордно низких показателей весны, россияне снова возглавили список покупателей среди иностранцев со значительным отрывом, следует из опубликованных Бюро статистики Турции (TUIK) данных. В целом по Турции в октябре проведены более 165 тысяч сделок, что вдвое больше, чем в апреле, показатели выше наблюдались лишь в декабре 2022 года. В целом за год число сделок выросло на 76%. Согласно данным статбюро, иностранцы приобрели за октябрь 2122 объекта недвижимости, что составляет 1,3% от общего числа сделок. Впервые за долгое время Анталья обошла Стамбул по числу сделок, за ними следует Мерсин. По сравнению с октябрем 2023 года показатель снизился на 16%, а за 10 месяцев число сделок уменьшилось на 37%, отмечает бюро. "Россияне приобрели наибольшее число объектов недвижимости в Турции в октябре - 373, за ними следуют граждане Ирана (172 объектов) и Украины (136)", - сообщило бюро. Граждане РФ лидируют среди иностранцев-покупателей недвижимости с апреля 2022 года. В июне 2022 года иностранцам было продано максимальное количество объектов за два года - более 8,6 тысячи, россияне тогда приобрели почти 1,9 тысячи объектов. По итогам 2023 года россияне приобрели более 10,5 тысячи объектов недвижимости в Турции, заняв первое место среди иностранцев. С октября 2023 года турецкие власти увеличили минимальную стоимость недвижимости для желающих получить вид на жительство (ВНЖ) в стране по владению ею до 200 тысяч долларов вместо прежних 50 тысяч в небольших городах, до 75 тысяч в мегаполисах. Центральный банк Турции сохраняет ключевую ставку на уровне 50% с марта текущего года. Годовая инфляция в стране тогда составляла 68,5%, а ее максимум был зафиксирован по итогам мая - 75,45%. Затем рост потребительских цен начал замедляться, по итогам сентября инфляция упала до 49,38%.

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