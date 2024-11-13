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Турция разорвала отношения с Израилем, заявил Эрдоган
Турция разорвала отношения с Израилем, заявил Эрдоган - 13.11.2024, ПРАЙМ
Турция разорвала отношения с Израилем, заявил Эрдоган
Анкара разорвала отношения с Израилем и не будет предпринимать никаких шагов для их развития в будущем. Об этом заявил журналистам президент Турции Реджеп Тайип | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T14:13+0300
2024-11-13T14:13+0300
2024-11-13T14:14+0300
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БАКУ, 13 ноя – ПРАЙМ. Анкара разорвала отношения с Израилем и не будет предпринимать никаких шагов для их развития в будущем. Об этом заявил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. "Мы, как государство и правительство Турецкой Республики, разорвали отношения с Израилем. На данный момент у нас нет никаких отношений с Израилем. Мы не предприняли ни одного шага для улучшения этих отношений в последующем процессе", — сказал он.Турецкий лидер также отметил, что Анкара будет следить за действиями Москвы и Пекина в рамках ситуации на Ближнем Востоке.По его словам, время покажет, какие шаги предпримут председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин. Будет видно "как они себя поведут и какие шаги предпримут, так как "сейчас это очень важные страны в мире", добавил он.Кроме того, Эрдоган заявил, что Китай и Россия сделали заявления о том, что нападения Израиля несправедливы и незаконны, "подписали наше совместное письмо с просьбой принять меры по прекращению поставок оружия и боеприпасов Израилю, которое мы инициировали в Организации Объединенных Наций, и это важный шаг. "Каждый день, пока Израиль не остановлен, гуманитарная картина в Палестине и Ливане становится все хуже. Каждый день, когда гуманитарная помощь не может быть доставлена бесперебойно, люди умирают из-за отсутствия лекарств, голода, жажды и жестоких нападений", — сказал турецкий лидер.
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турция, израиль, реджеп тайип эрдоган, международные отношения
Политика, ТУРЦИЯ, ИЗРАИЛЬ, Реджеп Тайип Эрдоган, международные отношения
Турция разорвала отношения с Израилем, заявил Эрдоган
Эрдоган: Турция разорвала отношения с Израилем и не сделает шагов по их развитию
БАКУ, 13 ноя – ПРАЙМ. Анкара разорвала отношения с Израилем и не будет предпринимать никаких шагов для их развития в будущем. Об этом заявил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Мы, как государство и правительство Турецкой Республики, разорвали отношения с Израилем. На данный момент у нас нет никаких отношений с Израилем. Мы не предприняли ни одного шага для улучшения этих отношений в последующем процессе", — сказал он.
Турецкий лидер также отметил, что Анкара будет следить за действиями Москвы и Пекина в рамках ситуации на Ближнем Востоке.
По его словам, время покажет, какие шаги предпримут председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин. Будет видно "как они себя поведут и какие шаги предпримут, так как "сейчас это очень важные страны в мире", добавил он.
Кроме того, Эрдоган заявил, что Китай и Россия сделали заявления о том, что нападения Израиля несправедливы и незаконны, "подписали наше совместное письмо с просьбой принять меры по прекращению поставок оружия и боеприпасов Израилю, которое мы инициировали в Организации Объединенных Наций, и это важный шаг.
"Каждый день, пока Израиль не остановлен, гуманитарная картина в Палестине и Ливане становится все хуже. Каждый день, когда гуманитарная помощь не может быть доставлена бесперебойно, люди умирают из-за отсутствия лекарств, голода, жажды и жестоких нападений", — сказал турецкий лидер.
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