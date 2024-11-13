https://1prime.ru/20241113/twitch-852807347.html
В Роскомнадзоре назвали сумму неоплаченных Twitch штрафов
В Роскомнадзоре назвали сумму неоплаченных Twitch штрафов - 13.11.2024, ПРАЙМ
В Роскомнадзоре назвали сумму неоплаченных Twitch штрафов
Общая сумма штрафов, которые наложили на Twitch Interactive, Inc. за неисполнение закона о самоконтроле соцсетей, составляет 20,7 миллиона рублей и компания до... | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T21:55+0300
2024-11-13T21:55+0300
2024-11-13T22:08+0300
россия
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Общая сумма штрафов, которые наложили на Twitch Interactive, Inc. за неисполнение закона о самоконтроле соцсетей, составляет 20,7 миллиона рублей и компания до сих пор их не оплатила их. Об этом сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре. Отмечается, что РКН внес Twitch в Реестр соцсетей и согласно закону о самоконтроле соцсетей (Федеральный закон от 30.12.2020 № 530-ФЗ), такие интернет-площадки обязаны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенную информацию.По данным ведомства, общая сумма штрафов, наложенных на Twitch Interactive, Inc. за неисполнение данного закона, составляет 20,7 млн рублей и на сегодняшний день компания эти штрафы не оплатила. Также отмечается, что согласно закону, соцсети обязаны иметь форму обратной связи для жалоб пользователей на размещение запрещенного контента. Данная мера призвана повысить скорость выявления и блокировки социально опасного контента. Twitch является видеостриминговым сервисом, который специализируется на тематике компьютерных игр. Он принадлежит "дочке" Amazon Twitch Interactive.Сервис входит в реестр соцсетей РКН, куда попадают ресурсы, посещаемость которых достигает 500 тысяч российских пользователей в течение суток. Внесенные в этот реестр интернет-площадки обязаны самостоятельно оперативно выявлять и блокировать запрещенную на территории РФ информацию.
https://1prime.ru/20241113/roskomnadzor-852807092.html
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россия, роскомнадзор, twitch, штраф
РОССИЯ, Роскомнадзор, Twitch, штраф
В Роскомнадзоре назвали сумму неоплаченных Twitch штрафов
Роскомнадзор: Twitch не оплатил штрафы за неисполнение закона о самоконтроле
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Общая сумма штрафов, которые наложили на Twitch Interactive, Inc. за неисполнение закона о самоконтроле соцсетей, составляет 20,7 миллиона рублей и компания до сих пор их не оплатила их. Об этом сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре.
Отмечается, что РКН внес Twitch в Реестр соцсетей и согласно закону о самоконтроле соцсетей (Федеральный закон от 30.12.2020 № 530-ФЗ), такие интернет-площадки обязаны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенную информацию.
По данным ведомства, общая сумма штрафов, наложенных на Twitch Interactive, Inc. за неисполнение данного закона, составляет 20,7 млн рублей и на сегодняшний день компания эти штрафы не оплатила.
Также отмечается, что согласно закону, соцсети обязаны иметь форму обратной связи для жалоб пользователей на размещение запрещенного контента. Данная мера призвана повысить скорость выявления и блокировки социально опасного контента.
Twitch является видеостриминговым сервисом, который специализируется на тематике компьютерных игр. Он принадлежит "дочке" Amazon Twitch Interactive.
Сервис входит в реестр соцсетей РКН, куда попадают ресурсы, посещаемость которых достигает 500 тысяч российских пользователей в течение суток. Внесенные в этот реестр интернет-площадки обязаны самостоятельно оперативно выявлять и блокировать запрещенную на территории РФ информацию.
Роскомнадзор направил Twitch требования об удалении запрещенного контента