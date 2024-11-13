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Хуснуллин назвал главную угрозу для стройотрасли России

Хуснуллин назвал главную угрозу для стройотрасли России - 13.11.2024, ПРАЙМ

Хуснуллин назвал главную угрозу для стройотрасли России

Важнейшей проблемой для российской стройотрасли и достижения целей нацпроектов является недостаточная производительность труда, заявил вице-премьер РФ Марат... | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T12:12+0300

2024-11-13T12:12+0300

2024-11-13T12:13+0300

марат хуснуллин

строительство

россия

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Важнейшей проблемой для российской стройотрасли и достижения целей нацпроектов является недостаточная производительность труда, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе открытого диалога "100 вопросов о будущем России" в национальном центре "Россия". По его словам, необходимо стремиться к тому, чтобы строители были хорошо образованными людьми, владеющими передовыми технологиями, "а не просто мигрантами на стройке с мешком на плече". При этом должна повышаться механизация труда, которая сейчас недостаточная, ведь от нее значительно зависит производительность. "Это важнейшая часть работы, это "голова", которую совершенно точно надо перестраивать. Без этой структурной перестройки мы не сможем достичь поставленных целей. Я хочу сказать, что данная угроза более серьёзная, чем ипотека, деньги и всё остальное. Если мы систему управления и повышения производительности труда в стране не поменяем, мы не сможем достичь целей", - сказал он. Хуснуллин отметил, что также в рамках этой работы многое делается в плане цифровизации, хотя и не все проходит идеально. "Мы пока меняемся недостаточными темпами. Нам надо усилить скорость преобразований", - добавил он. Кроме того, Хуснуллин обратил внимание и на недостаточный уровень квалификации заказчиков в отрасли.

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марат хуснуллин, строительство, россия