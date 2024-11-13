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В Белом доме назвали три главные угрозы нацбезопасности США

В Белом доме назвали три главные угрозы нацбезопасности США - 13.11.2024, ПРАЙМ

В Белом доме назвали три главные угрозы нацбезопасности США

Главными угрозами национальной безопасности США являются конкуренция с Китаем, угроза Ирана и конфликт на Украине. Об этом заявил представитель уходящей... | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T22:23+0300

2024-11-13T22:23+0300

2024-11-13T22:23+0300

политика

сша

белый дом

нацбезопасность

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ВАШИНГТОН, 13 ноя - ПРАЙМ. Главными угрозами национальной безопасности США являются конкуренция с Китаем, угроза Ирана и конфликт на Украине. Об этом заявил представитель уходящей администрации президента США Джо Байдена советник главы Белого дома Джейк Салливан. По его словам, если смотреть на стратегическом уровне, то определяющей для мира на следующие 10, 20 и 30 лет является конкуренция с Китаем, затем "самым срочным вопросом является Иран и его прокси-группы. Между этими угрозами находится конфликт на Украине и "угроза европейской безопасности", добавил он.Салливан отметил, что стратегическая конкуренция с Пекином должна стать первоочередным внешнеполитическим приоритетом администрации избранного президента Дональда Трампа, так как Белый дом рассматривает ее как ключевой фактор, влияющий на глобальную стабильность, экономическое развитие и безопасность.Советник главы Белого дома добавил, что данный вопрос требует долгосрочного подхода и комплексных стратегических решений.

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сша, белый дом, нацбезопасность