Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Белом доме назвали три главные угрозы нацбезопасности США - 13.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241113/ugrozy-852807800.html
В Белом доме назвали три главные угрозы нацбезопасности США
В Белом доме назвали три главные угрозы нацбезопасности США - 13.11.2024, ПРАЙМ
В Белом доме назвали три главные угрозы нацбезопасности США
Главными угрозами национальной безопасности США являются конкуренция с Китаем, угроза Ирана и конфликт на Украине. Об этом заявил представитель уходящей... | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T22:23+0300
2024-11-13T22:23+0300
политика
сша
белый дом
нацбезопасность
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0a/852719995_0:176:3186:1968_1920x0_80_0_0_103a1fae1ccf27cd4148eca8b0d5af80.jpg
ВАШИНГТОН, 13 ноя - ПРАЙМ. Главными угрозами национальной безопасности США являются конкуренция с Китаем, угроза Ирана и конфликт на Украине. Об этом заявил представитель уходящей администрации президента США Джо Байдена советник главы Белого дома Джейк Салливан. По его словам, если смотреть на стратегическом уровне, то определяющей для мира на следующие 10, 20 и 30 лет является конкуренция с Китаем, затем "самым срочным вопросом является Иран и его прокси-группы. Между этими угрозами находится конфликт на Украине и "угроза европейской безопасности", добавил он.Салливан отметил, что стратегическая конкуренция с Пекином должна стать первоочередным внешнеполитическим приоритетом администрации избранного президента Дональда Трампа, так как Белый дом рассматривает ее как ключевой фактор, влияющий на глобальную стабильность, экономическое развитие и безопасность.Советник главы Белого дома добавил, что данный вопрос требует долгосрочного подхода и комплексных стратегических решений.
https://1prime.ru/20241113/peregovory-852793450.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/0a/852719995_275:0:3006:2048_1920x0_80_0_0_82645091cff210cfecd6d9eed5b0a251.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, белый дом, нацбезопасность
Политика, США, Белый дом, нацбезопасность
22:23 13.11.2024
 
В Белом доме назвали три главные угрозы нацбезопасности США

Советник Байдена Салливан назвал три главные угрозы нацбезопасности США

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБелый дом в США
Белый дом в США - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 13 ноя - ПРАЙМ. Главными угрозами национальной безопасности США являются конкуренция с Китаем, угроза Ирана и конфликт на Украине. Об этом заявил представитель уходящей администрации президента США Джо Байдена советник главы Белого дома Джейк Салливан.
По его словам, если смотреть на стратегическом уровне, то определяющей для мира на следующие 10, 20 и 30 лет является конкуренция с Китаем, затем "самым срочным вопросом является Иран и его прокси-группы. Между этими угрозами находится конфликт на Украине и "угроза европейской безопасности", добавил он.
Салливан отметил, что стратегическая конкуренция с Пекином должна стать первоочередным внешнеполитическим приоритетом администрации избранного президента Дональда Трампа, так как Белый дом рассматривает ее как ключевой фактор, влияющий на глобальную стабильность, экономическое развитие и безопасность.
Советник главы Белого дома добавил, что данный вопрос требует долгосрочного подхода и комплексных стратегических решений.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
Бежать некуда. Стало известно, кого Киев боится больше, чем Трампа
Вчера, 15:01
 
ПолитикаСШАБелый домнацбезопасность
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала