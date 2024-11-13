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"Обещали и не дали": в Раде пожаловались, что США "кинули" Украину - 13.11.2024, ПРАЙМ
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"Обещали и не дали": в Раде пожаловались, что США "кинули" Украину
"Обещали и не дали": в Раде пожаловались, что США "кинули" Украину - 13.11.2024, ПРАЙМ
"Обещали и не дали": в Раде пожаловались, что США "кинули" Украину
США не выполнили свои обещания по оказанию военной помощи Украине, оставив ВСУ наполовину вооруженными. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат... | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T12:15+0300
2024-11-13T12:41+0300
мошенничество
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. США не выполнили свои обещания по оказанию военной помощи Украине, оставив ВСУ наполовину вооруженными. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной Рады Максим Бужанский."Иначе говоря, (США) жесточайшим образом "кинули" (Украину), оставив (ВСУ) полубезоружными в самый отчаянный момент войны. Половина от того, что было обещано... на чем строились наши военные расчеты и планы... Как объяснить, когда обещают и не дают?" - отметил парламентарий.Кроме того, глава Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) Анатолий Кинах заявил, что Киев должен готовиться к значительному сокращению финансовой помощи со стороны США после победы Дональда Трампа на президентских выборах. Он упомянул, что Трамп не планирует выделять ВСУ вооружение без каких-либо условий.Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что заявления европейских политиков об усилении поддержки Киева являются "осенним обострением", вызванным выборами в Соединенных Штатах.
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сша, украина
Мошенничество, США, УКРАИНА
12:15 13.11.2024 (обновлено: 12:41 13.11.2024)
 
"Обещали и не дали": в Раде пожаловались, что США "кинули" Украину

Депутат Рады Бужанский: США "кинули" Украину с военными поставками

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПодготовка экипажей БМП-3 на полигоне в Запорожской области
Подготовка экипажей БМП-3 на полигоне в Запорожской области - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. США не выполнили свои обещания по оказанию военной помощи Украине, оставив ВСУ наполовину вооруженными. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной Рады Максим Бужанский.
"Иначе говоря, (США) жесточайшим образом "кинули" (Украину), оставив (ВСУ) полубезоружными в самый отчаянный момент войны. Половина от того, что было обещано... на чем строились наши военные расчеты и планы... Как объяснить, когда обещают и не дают?" - отметил парламентарий.
Кроме того, глава Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) Анатолий Кинах заявил, что Киев должен готовиться к значительному сокращению финансовой помощи со стороны США после победы Дональда Трампа на президентских выборах. Он упомянул, что Трамп не планирует выделять ВСУ вооружение без каких-либо условий.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что заявления европейских политиков об усилении поддержки Киева являются "осенним обострением", вызванным выборами в Соединенных Штатах.
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