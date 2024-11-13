Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Справка об СВО и "жизненные ситуации": "Госуслуги" запустили новые сервисы - 13.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241113/uslugi-852783768.html
Справка об СВО и "жизненные ситуации": "Госуслуги" запустили новые сервисы
Справка об СВО и "жизненные ситуации": "Госуслуги" запустили новые сервисы - 13.11.2024, ПРАЙМ
Справка об СВО и "жизненные ситуации": "Госуслуги" запустили новые сервисы
На портале "Госуслуги" в октябре запущено и доработано 17 сервисов и услуг, в том числе запущена возможность получения справки об участии в СВО по линии... | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T10:21+0300
2024-11-13T10:21+0300
дмитрий григоренко
https://cdnn.1prime.ru/img/83943/25/839432593_0:0:2955:1663_1920x0_80_0_0_e727c5a96546f157daa621aeb3e24b04.jpg
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. На портале "Госуслуги" в октябре запущено и доработано 17 сервисов и услуг, в том числе запущена возможность получения справки об участии в СВО по линии Минобороны, а также новые "жизненные ситуации" для многодетных семей и установление статуса многодетной семьи, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. "На портале госуслуг в октябре 2024 года запущено: 2 новых сервиса, 7 новых услуг. Доработано: 1 сервис, 7 услуг", - говорится в сообщении. Кроме того, в прошлом месяце на "Госуслугах" стало доступно получение выплаты на приобретение жилого помещения или для полного погашения кредита, сокращение срока действия договора найма специализированного жилого помещения, регистрация канала или персональной страницы с аудиторией от 10 тысяч подписчиков. Также стало доступно лицензирование геодезической и картографической деятельности, лицензирование деятельности, связанной с пиротехническими изделиями IV и V классов в соответствии с национальным стандартом, и рассмотрение ходатайства о смене категории земельного участка. В свою очередь в список доработанных услуг вошли регистрация некоммерческой организации, проведение государственной экспертизы проекта освоения лесов, расположенных на землях лесного фонда, регистрация и экспертиза безопасности, качества и эффективности медицинских изделий в рамках Евразийского экономического союза, получение решения о предварительном согласовании предоставления земельных участков. Кроме того, правительство улучшило услуги по сертификации светосигнального оборудования, используемого для обслуживания воздушного движения, сертификации образовательных организаций на соответствие требованиям федеральных авиационных правил и государственную и негосударственную экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. По словам Григоренко, которые приводятся в сообщении, в октябре также начался вывод на портал госуслуг новых социально значимых сервисов "жизненные ситуации". Всего работает 17 сервисов "жизненная ситуация", которыми уже воспользовались около 1,5 миллиона человек.
https://1prime.ru/20241113/fas-852782841.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83943/25/839432593_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_292a35fc0f750b854e3c3d664af7624a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дмитрий григоренко
Дмитрий Григоренко
10:21 13.11.2024
 
Справка об СВО и "жизненные ситуации": "Госуслуги" запустили новые сервисы

Григоренко: на "Госуслугах" в октябре запущено и доработано 17 сервисов и услуг

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПортал Госуслуг
Портал Госуслуг - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. На портале "Госуслуги" в октябре запущено и доработано 17 сервисов и услуг, в том числе запущена возможность получения справки об участии в СВО по линии Минобороны, а также новые "жизненные ситуации" для многодетных семей и установление статуса многодетной семьи, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
"На портале госуслуг в октябре 2024 года запущено: 2 новых сервиса, 7 новых услуг. Доработано: 1 сервис, 7 услуг", - говорится в сообщении.
Кроме того, в прошлом месяце на "Госуслугах" стало доступно получение выплаты на приобретение жилого помещения или для полного погашения кредита, сокращение срока действия договора найма специализированного жилого помещения, регистрация канала или персональной страницы с аудиторией от 10 тысяч подписчиков.
Также стало доступно лицензирование геодезической и картографической деятельности, лицензирование деятельности, связанной с пиротехническими изделиями IV и V классов в соответствии с национальным стандартом, и рассмотрение ходатайства о смене категории земельного участка.
В свою очередь в список доработанных услуг вошли регистрация некоммерческой организации, проведение государственной экспертизы проекта освоения лесов, расположенных на землях лесного фонда, регистрация и экспертиза безопасности, качества и эффективности медицинских изделий в рамках Евразийского экономического союза, получение решения о предварительном согласовании предоставления земельных участков.
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
ФАС не допустила роста тарифов на вывоз мусора на Дальнем Востоке
09:52
Кроме того, правительство улучшило услуги по сертификации светосигнального оборудования, используемого для обслуживания воздушного движения, сертификации образовательных организаций на соответствие требованиям федеральных авиационных правил и государственную и негосударственную экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.
По словам Григоренко, которые приводятся в сообщении, в октябре также начался вывод на портал госуслуг новых социально значимых сервисов "жизненные ситуации". Всего работает 17 сервисов "жизненная ситуация", которыми уже воспользовались около 1,5 миллиона человек.
 
Дмитрий Григоренко
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала