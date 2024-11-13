https://1prime.ru/20241113/uslugi-852783768.html
Справка об СВО и "жизненные ситуации": "Госуслуги" запустили новые сервисы
Справка об СВО и "жизненные ситуации": "Госуслуги" запустили новые сервисы - 13.11.2024, ПРАЙМ
Справка об СВО и "жизненные ситуации": "Госуслуги" запустили новые сервисы
На портале "Госуслуги" в октябре запущено и доработано 17 сервисов и услуг, в том числе запущена возможность получения справки об участии в СВО по линии... | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T10:21+0300
2024-11-13T10:21+0300
2024-11-13T10:21+0300
дмитрий григоренко
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. На портале "Госуслуги" в октябре запущено и доработано 17 сервисов и услуг, в том числе запущена возможность получения справки об участии в СВО по линии Минобороны, а также новые "жизненные ситуации" для многодетных семей и установление статуса многодетной семьи, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. "На портале госуслуг в октябре 2024 года запущено: 2 новых сервиса, 7 новых услуг. Доработано: 1 сервис, 7 услуг", - говорится в сообщении. Кроме того, в прошлом месяце на "Госуслугах" стало доступно получение выплаты на приобретение жилого помещения или для полного погашения кредита, сокращение срока действия договора найма специализированного жилого помещения, регистрация канала или персональной страницы с аудиторией от 10 тысяч подписчиков. Также стало доступно лицензирование геодезической и картографической деятельности, лицензирование деятельности, связанной с пиротехническими изделиями IV и V классов в соответствии с национальным стандартом, и рассмотрение ходатайства о смене категории земельного участка. В свою очередь в список доработанных услуг вошли регистрация некоммерческой организации, проведение государственной экспертизы проекта освоения лесов, расположенных на землях лесного фонда, регистрация и экспертиза безопасности, качества и эффективности медицинских изделий в рамках Евразийского экономического союза, получение решения о предварительном согласовании предоставления земельных участков. Кроме того, правительство улучшило услуги по сертификации светосигнального оборудования, используемого для обслуживания воздушного движения, сертификации образовательных организаций на соответствие требованиям федеральных авиационных правил и государственную и негосударственную экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. По словам Григоренко, которые приводятся в сообщении, в октябре также начался вывод на портал госуслуг новых социально значимых сервисов "жизненные ситуации". Всего работает 17 сервисов "жизненная ситуация", которыми уже воспользовались около 1,5 миллиона человек.
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дмитрий григоренко
Справка об СВО и "жизненные ситуации": "Госуслуги" запустили новые сервисы
Григоренко: на "Госуслугах" в октябре запущено и доработано 17 сервисов и услуг
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. На портале "Госуслуги" в октябре запущено и доработано 17 сервисов и услуг, в том числе запущена возможность получения справки об участии в СВО по линии Минобороны, а также новые "жизненные ситуации" для многодетных семей и установление статуса многодетной семьи, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
"На портале госуслуг в октябре 2024 года запущено: 2 новых сервиса, 7 новых услуг. Доработано: 1 сервис, 7 услуг", - говорится в сообщении.
Кроме того, в прошлом месяце на "Госуслугах" стало доступно получение выплаты на приобретение жилого помещения или для полного погашения кредита, сокращение срока действия договора найма специализированного жилого помещения, регистрация канала или персональной страницы с аудиторией от 10 тысяч подписчиков.
Также стало доступно лицензирование геодезической и картографической деятельности, лицензирование деятельности, связанной с пиротехническими изделиями IV и V классов в соответствии с национальным стандартом, и рассмотрение ходатайства о смене категории земельного участка.
В свою очередь в список доработанных услуг вошли регистрация некоммерческой организации, проведение государственной экспертизы проекта освоения лесов, расположенных на землях лесного фонда, регистрация и экспертиза безопасности, качества и эффективности медицинских изделий в рамках Евразийского экономического союза, получение решения о предварительном согласовании предоставления земельных участков.
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Кроме того, правительство улучшило услуги по сертификации светосигнального оборудования, используемого для обслуживания воздушного движения, сертификации образовательных организаций на соответствие требованиям федеральных авиационных правил и государственную и негосударственную экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.
По словам Григоренко, которые приводятся в сообщении, в октябре также начался вывод на портал госуслуг новых социально значимых сервисов "жизненные ситуации". Всего работает 17 сервисов "жизненная ситуация", которыми уже воспользовались около 1,5 миллиона человек.