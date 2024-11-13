Откуда что взялось. Доллар готовит взбучку всем мировым валютам

МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. По всей видимости, многие валютные рынки после избрания Дональда Трампа будут испытывать некоторую волатильность, однако американский доллар будет укрепляться по отношению к большинству других валют. Трамп ориентируется на повышение торговых тарифов и снижение налогов, что будет способствовать росту инфляции. Последнее, в свою очередь, будет провоцировать Федеральную резервную систему (ФРС) на очередное повышение ставок, что и будет укреплять доллар. С другой стороны, укреплению доллара будет способствовать агрессивный подход Трампа ко внешнеторговой политике: он уже анонсировал введение беспрецедентно высоких пошлин в отношении многих импортных товаров, в том числе китайских. Такие барьеры, безусловно, будут ослаблять экспорт (и, соответственно, экономический рост) в странах, поставляющих товары на американский рынок, и это также будет способствовать девальвации валют этих стран по отношению к доллару. Трейдеры на валютном рынке после победы Трампа заметно активизировались, делая ставку на рост доллара, и дневной объем торговли валютными опционами достиг на этой неделе максимального с 2013 года уровня. Этот рост, который, вероятно, сохранится до конца месяца, был обусловлен новыми позициями, ставящими на более сильный доллар. В свою очередь, будут укрепляться позиции криптовалют, которым Трамп обещал "зеленый свет" во время своей предвыборной компании. Криптовалютные рынки резко выросли именно за последние дни, а биткоин достиг рекордной отметки. В свою очередь, азиатские валюты после победы Трампа демонстрируют падение. В частности, наблюдается падение как японской иены, так и китайского юаня. Юань продемонстрировал падение после объявления результатов выборов, но после немного восстановился. Сохранение сильного доллара и высоких процентных ставок в США длительное время сделает стабильной большую разницу в процентных ставках в США и Китае, и, учитывая продолжающуюся напряженность в американо-китайской торговле, это может в дальнейшем способствовать девальвации юаня по отношению к доллару. Самое важное сегодня для устойчивости юаня по отношению к доллару - успешность переговоров двух стран по торговым тарифам. При этом нельзя сказать, что, в частности, российская валюта так же, как и другие, будет ослабевать, поскольку ожидания инвесторов сейчас связаны с надеждами, которые возлагаются на Трампа в деле разрешения российско-украинского конфликта. На этом фоне многие даже заговорили о возможном снятии санкций с России, о возврате в торговле долларами в нашей стране, и это, очевидно, позволяет рублю "держаться достойно". Что касается позиций единой европейской валюты, то вряд ли здесь следует ожидать позитивных новостей. Европе, уже погрязшей в структурных проблемах своей экономики, где ряд стран находится в предрецесионном состоянии, очень сложно будет выдержать натиск новых американских тарифов. Кроме того, все более четко проявляется риск втягивания Европы в торговый конфликт между США и Китаем, поскольку пошлины на китайский импорт в США перенаправляют его в страны Европы. Тем более, что Европе, реализующей единую внешнеторговую политику (то есть общую для 27 государств), будет трудно разработать оперативные инструменты адаптации к изменяющейся торговой политике США. Поэтому курс евро по отношению к доллару в ближайшие месяцы, скорее всего, будет снижаться. Валюты других развивающихся стран во многом зависимы от доллара через каналы заимствований, которые эти страны осуществляют в американской валюте. Поэтому долговое бремя для этих стран в условиях растущего доллара усилится, а тренд не девальвацию их валют по отношению к доллару ускорится. В целом, скорее всего, наступает период некоторой новой нормальности на мировом валютном рынке, где многим странам, испытывающим давление со стороны растущего американского доллара, придется серьезно озаботиться разработкой более продуманных и эффективных альтернативных инструментов противодействия глобальному доминированию доллара. Автор - Евгений Смирнов, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. По всей видимости, многие валютные рынки после избрания Дональда Трампа будут испытывать некоторую волатильность, однако американский доллар будет укрепляться по отношению к большинству других валют.
Трамп ориентируется на повышение торговых тарифов и снижение налогов, что будет способствовать росту инфляции. Последнее, в свою очередь, будет провоцировать Федеральную резервную систему (ФРС) на очередное повышение ставок, что и будет укреплять доллар.
С другой стороны, укреплению доллара будет способствовать агрессивный подход Трампа ко внешнеторговой политике: он уже анонсировал введение беспрецедентно высоких пошлин в отношении многих импортных товаров, в том числе китайских. Такие барьеры, безусловно, будут ослаблять экспорт (и, соответственно, экономический рост) в странах, поставляющих товары на американский рынок, и это также будет способствовать девальвации валют этих стран по отношению к доллару.
"Поэтому и был переизбран": штаб Трампа пообещал большие изменения в США
11 ноября, 12:04
Трейдеры на валютном рынке после победы Трампа заметно активизировались, делая ставку на рост доллара, и дневной объем торговли валютными опционами достиг на этой неделе максимального с 2013 года уровня. Этот рост, который, вероятно, сохранится до конца месяца, был обусловлен новыми позициями, ставящими на более сильный доллар. В свою очередь, будут укрепляться позиции криптовалют, которым Трамп обещал "зеленый свет" во время своей предвыборной компании. Криптовалютные рынки резко выросли именно за последние дни, а биткоин достиг рекордной отметки.
В свою очередь, азиатские валюты после победы Трампа демонстрируют падение. В частности, наблюдается падение как японской иены, так и китайского юаня. Юань продемонстрировал падение после объявления результатов выборов, но после немного восстановился.
Сохранение сильного доллара и высоких процентных ставок в США длительное время сделает стабильной большую разницу в процентных ставках в США и Китае, и, учитывая продолжающуюся напряженность в американо-китайской торговле, это может в дальнейшем способствовать девальвации юаня по отношению к доллару.
Самое важное сегодня для устойчивости юаня по отношению к доллару - успешность переговоров двух стран по торговым тарифам. При этом нельзя сказать, что, в частности, российская валюта так же, как и другие, будет ослабевать, поскольку ожидания инвесторов сейчас связаны с надеждами, которые возлагаются на Трампа в деле разрешения российско-украинского конфликта. На этом фоне многие даже заговорили о возможном снятии санкций с России, о возврате в торговле долларами в нашей стране, и это, очевидно, позволяет рублю "держаться достойно".
Что касается позиций единой европейской валюты, то вряд ли здесь следует ожидать позитивных новостей. Европе, уже погрязшей в структурных проблемах своей экономики, где ряд стран находится в предрецесионном состоянии, очень сложно будет выдержать натиск новых американских тарифов. Кроме того, все более четко проявляется риск втягивания Европы в торговый конфликт между США и Китаем, поскольку пошлины на китайский импорт в США перенаправляют его в страны Европы. Тем более, что Европе, реализующей единую внешнеторговую политику (то есть общую для 27 государств), будет трудно разработать оперативные инструменты адаптации к изменяющейся торговой политике США. Поэтому курс евро по отношению к доллару в ближайшие месяцы, скорее всего, будет снижаться.
Валюты других развивающихся стран во многом зависимы от доллара через каналы заимствований, которые эти страны осуществляют в американской валюте. Поэтому долговое бремя для этих стран в условиях растущего доллара усилится, а тренд не девальвацию их валют по отношению к доллару ускорится.
В целом, скорее всего, наступает период некоторой новой нормальности на мировом валютном рынке, где многим странам, испытывающим давление со стороны растущего американского доллара, придется серьезно озаботиться разработкой более продуманных и эффективных альтернативных инструментов противодействия глобальному доминированию доллара.
Автор - Евгений Смирнов, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.