Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минсельхоз оценил рост производства винодельческой продукции в России - 13.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241113/vino-852789484.html
Минсельхоз оценил рост производства винодельческой продукции в России
Минсельхоз оценил рост производства винодельческой продукции в России - 13.11.2024, ПРАЙМ
Минсельхоз оценил рост производства винодельческой продукции в России
Производство винодельческой продукции в России а текущем году увеличились на 14,5% относительно аналогичного периода прошлого года, до 53,5 миллиона декалитров... | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T12:57+0300
2024-11-13T12:58+0300
экономика
россия
вино
минсельхоз
https://cdnn.1prime.ru/img/83894/90/838949066_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_f0837e6f363dec17517b70f00f34a423.jpg
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Производство винодельческой продукции в России а текущем году увеличились на 14,5% относительно аналогичного периода прошлого года, до 53,5 миллиона декалитров (дал), заявил заместитель министра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов на Международном форуме "Всемирный день качества". "Уже сейчас произведено 53,5 миллиона декалитров винодельческой продукции. В общем, уже на этот период на 14,5% выше, чем в прошлом году произвели", - сказал Увайдов. Он также особо отметил рост производства игристых и крепленых вин. В четверг вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев в ходе Российского винодельческого форума заявил, что производство винодельческой продукции в России в этом году, как ожидается, вырастет до 70 миллионов декалитров.
https://1prime.ru/20241113/gid-852788162.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83894/90/838949066_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a07689300c3ef36674dbbc554e029d81.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, вино, минсельхоз
Экономика, РОССИЯ, вино, Минсельхоз
12:57 13.11.2024 (обновлено: 12:58 13.11.2024)
 
Минсельхоз оценил рост производства винодельческой продукции в России

Минсельхоз: производство винодельческой продукции в России растет на 14,5%

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкПервый Российский винодельческий форум
Первый Российский винодельческий форум - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Производство винодельческой продукции в России а текущем году увеличились на 14,5% относительно аналогичного периода прошлого года, до 53,5 миллиона декалитров (дал), заявил заместитель министра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов на Международном форуме "Всемирный день качества".
"Уже сейчас произведено 53,5 миллиона декалитров винодельческой продукции. В общем, уже на этот период на 14,5% выше, чем в прошлом году произвели", - сказал Увайдов.
Он также особо отметил рост производства игристых и крепленых вин.
В четверг вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев в ходе Российского винодельческого форума заявил, что производство винодельческой продукции в России в этом году, как ожидается, вырастет до 70 миллионов декалитров.
Бокалы с вином - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
Минсельхоз предложил создать "Винный гид" стран БРИКС
12:18
 
ЭкономикаРОССИЯвиноМинсельхоз
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала