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Минсельхоз оценил рост производства винодельческой продукции в России

Минсельхоз оценил рост производства винодельческой продукции в России - 13.11.2024, ПРАЙМ

Минсельхоз оценил рост производства винодельческой продукции в России

Производство винодельческой продукции в России а текущем году увеличились на 14,5% относительно аналогичного периода прошлого года, до 53,5 миллиона декалитров... | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T12:57+0300

2024-11-13T12:57+0300

2024-11-13T12:58+0300

экономика

россия

вино

минсельхоз

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Производство винодельческой продукции в России а текущем году увеличились на 14,5% относительно аналогичного периода прошлого года, до 53,5 миллиона декалитров (дал), заявил заместитель министра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов на Международном форуме "Всемирный день качества". "Уже сейчас произведено 53,5 миллиона декалитров винодельческой продукции. В общем, уже на этот период на 14,5% выше, чем в прошлом году произвели", - сказал Увайдов. Он также особо отметил рост производства игристых и крепленых вин. В четверг вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев в ходе Российского винодельческого форума заявил, что производство винодельческой продукции в России в этом году, как ожидается, вырастет до 70 миллионов декалитров.

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россия, вино, минсельхоз