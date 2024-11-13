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ВТБ провел первый платеж между юрлицами в цифровых рублях

ВТБ провел первый платеж между юрлицами в цифровых рублях - 13.11.2024, ПРАЙМ

ВТБ провел первый платеж между юрлицами в цифровых рублях

ВТБ провел первый платеж между юридическими лицами (B2B-платеж) в цифровых рублях, сообщила пресс-служба кредитной организации. | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T13:20+0300

2024-11-13T13:20+0300

2024-11-13T13:20+0300

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. ВТБ провел первый платеж между юридическими лицами (B2B-платеж) в цифровых рублях, сообщила пресс-служба кредитной организации. "ВТБ совместно с АО "Мосинжпроект" и АО "Управление развития строительных технологий" провел первый платеж цифровыми рублями по контрактам в сфере инфраструктурного строительства. Операция прошла в рамках пилота Банка России", - говорится в сообщении банка. По словам руководителя департамента транзакционного бизнеса ВТБ Игоря Острейко, банк принимает активное участие в передовых проектах ЦБ РФ по цифровому рублю. "Мы уже протестировали оплату цифровым рублем товаров и услуг в розничных точках продаж, а сегодня успешно запустили функционал расчетов с его помощью между юридическими лицами, что является важным элементом развития этого сервиса", – добавил он. Руководитель дирекции транспорта и инфраструктурного строительства департамента корпоративного и инвестиционного бизнеса ВТБ Николай Устинов отметил, что банк много лет сотрудничает с группой компаний "Мосинжпроект" в рамках стратегического партнерства ВТБ и правительства Москвы. "Реализация первого инновационного пилотного проекта в инфраструктурной отрасли открывает новые возможности по использованию цифровых рублей в бюджетном процессе в рамках государственных контрактов", – подчеркнул он. В свою очередь, в "Мосинжпроекте" отметили, что совершение совместно с ВТБ успешного В2В-перевода в рамках данного проекта – это переход на новый уровень в реализации сделок, поскольку "делает процесс проведения транзакций удобным, быстрым и прозрачным". Среди подключенных к проекту ЦБ участников, как отмечает пресс-служба, есть несколько крупных клиентов ВТБ. Всем им банк открыл цифровые счета через систему дистанционного банковского обслуживания "ВТБ Бизнес-онлайн". В начале августа глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что масштабирование цифрового рубля по итогам пилотного проекта произойдет не ранее 2025 года, на переход к массовому использованию уйдет пять-семь лет. В октябре первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова сообщила, что ЦБ РФ рассчитывает, что цифровой рубль станет массовым для бюджетных расчетов в 2026 году. Как тогда отметила первый зампред регулятора, к проекту по тестированию цифрового рубля подключено 12 банков, в ближайшее время ожидается подключение 3 банков, а в 2025 году - еще порядка 14-15 банков.

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