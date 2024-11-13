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В России могут исключить из дохода семьи выплату за погибшего отца - 13.11.2024, ПРАЙМ
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В России могут исключить из дохода семьи выплату за погибшего отца
В России могут исключить из дохода семьи выплату за погибшего отца - 13.11.2024, ПРАЙМ
В России могут исключить из дохода семьи выплату за погибшего отца
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что женщины, мужья которых погибли в ходе СВО, просят исключить выплаты на... | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T09:23+0300
2024-11-13T09:23+0300
мария львова-белова
сво
социальные выплаты
россия
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НОВОСИБИРСК, 13 ноя - ПРАЙМ. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что женщины, мужья которых погибли в ходе СВО, просят исключить выплаты на детей за потерю отцов из дохода семьи, чтобы не терять единые пособия, детский омбудсмен пообещала проработать этот вопрос. В Новосибирске 13 ноября стартовал Всероссийский форум по профилактике социального сиротства "Жить и воспитываться в семье", в рамках которого проходит XXIII Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребёнка в субъектах РФ. Львова-Белова в ходе пленарного заседания форума отметила, что в настоящий момент особое внимание института уполномоченного по правам ребенка в России уделяется теме поддержки семей участников СВО. "Мы встречаемся с мамами, с женами (участников СВО - ред.) и собираем те предложения, которые касаются изменения законодательства… Две женщины, у которых погибли мужья на СВО, попросили проработать возможность исключения выплаты за погибшего отца из дохода семьи, потому что в противном случае они теряют единые пособия. Обязательно с этим поработаем", - сказала детский омбудсмен.
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мария львова-белова, сво, социальные выплаты, россия
Мария Львова-Белова, СВО, социальные выплаты, РОССИЯ
09:23 13.11.2024
 
В России могут исключить из дохода семьи выплату за погибшего отца

Львова-Белова проработает возможность исключения из дохода семьи выплату за погибшего отца

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРазведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад"
Разведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск Запад - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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НОВОСИБИРСК, 13 ноя - ПРАЙМ. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что женщины, мужья которых погибли в ходе СВО, просят исключить выплаты на детей за потерю отцов из дохода семьи, чтобы не терять единые пособия, детский омбудсмен пообещала проработать этот вопрос.
В Новосибирске 13 ноября стартовал Всероссийский форум по профилактике социального сиротства "Жить и воспитываться в семье", в рамках которого проходит XXIII Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребёнка в субъектах РФ.
Львова-Белова в ходе пленарного заседания форума отметила, что в настоящий момент особое внимание института уполномоченного по правам ребенка в России уделяется теме поддержки семей участников СВО.
"Мы встречаемся с мамами, с женами (участников СВО - ред.) и собираем те предложения, которые касаются изменения законодательства… Две женщины, у которых погибли мужья на СВО, попросили проработать возможность исключения выплаты за погибшего отца из дохода семьи, потому что в противном случае они теряют единые пособия. Обязательно с этим поработаем", - сказала детский омбудсмен.
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Мария Львова-БеловаСВОсоциальные выплатыРОССИЯ
 
 
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