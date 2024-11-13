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Кабмин установил размер единовременной выплаты при тяжелом увечье

Кабмин установил размер единовременной выплаты при тяжелом увечье - 13.11.2024, ПРАЙМ

Кабмин установил размер единовременной выплаты при тяжелом увечье

Военнослужащим, получившим тяжелые увечья и травмы, единовременно будут выплачены 3 миллиона рублей, рассказали в пресс-службе кабмина. | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T16:14+0300

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Военнослужащим, получившим тяжелые увечья и травмы, единовременно будут выплачены 3 миллиона рублей, рассказали в пресс-службе кабмина.Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о порядке единовременных выплат в зависимости от тяжести увечий. Правительство утвердило постановление о размерах единовременной выплаты военнослужащим, получившим тяжелые увечья и травмы."В этом случае полагается единовременная выплата в 3 млн рублей", - следует из заявления, опубликованного на сайте российского кабмина.

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