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Кабмин установил размер единовременной выплаты при тяжелом увечье
Кабмин установил размер единовременной выплаты при тяжелом увечье - 13.11.2024, ПРАЙМ
Кабмин установил размер единовременной выплаты при тяжелом увечье
Военнослужащим, получившим тяжелые увечья и травмы, единовременно будут выплачены 3 миллиона рублей, рассказали в пресс-службе кабмина. | 13.11.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Военнослужащим, получившим тяжелые увечья и травмы, единовременно будут выплачены 3 миллиона рублей, рассказали в пресс-службе кабмина.Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о порядке единовременных выплат в зависимости от тяжести увечий. Правительство утвердило постановление о размерах единовременной выплаты военнослужащим, получившим тяжелые увечья и травмы."В этом случае полагается единовременная выплата в 3 млн рублей", - следует из заявления, опубликованного на сайте российского кабмина.
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сво, правительство рф
Кабмин установил размер единовременной выплаты при тяжелом увечье
Кабмин: военнослужащим, получившим тяжелые увечья, выплатят 3 млн рублей
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Военнослужащим, получившим тяжелые увечья и травмы, единовременно будут выплачены 3 миллиона рублей, рассказали в пресс-службе кабмина.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о порядке единовременных выплат в зависимости от тяжести увечий. Правительство утвердило постановление о размерах единовременной выплаты военнослужащим, получившим тяжелые увечья и травмы.
"В этом случае полагается единовременная выплата в 3 млн рублей", - следует из заявления, опубликованного на сайте российского кабмина.
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