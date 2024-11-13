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Кабмин установил размер единовременной выплаты при легком ранении

Кабмин установил размер единовременной выплаты при легком ранении - 13.11.2024, ПРАЙМ

Кабмин установил размер единовременной выплаты при легком ранении

Правительство России установило выплату военнослужащим с легкими ранениями в один миллион рублей, сообщается на официальном сайте кабмина. | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T16:23+0300

2024-11-13T16:23+0300

2024-11-13T16:25+0300

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Правительство России установило выплату военнослужащим с легкими ранениями в один миллион рублей, сообщается на официальном сайте кабмина.Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о порядке единовременных выплат в зависимости от тяжести увечий. Сумма единовременной выплаты зависит от степени тяжести ранения по всем категориям боевых увечий и травм, полученных военнослужащими при выполнении задач в ходе СВО."Военнослужащим с легкими ранениями установлена выплата в один миллион рублей. В случае иных травм выплата составит 100 тысяч рублей", - сообщили в кабмине.Военнослужащим, получившим тяжелые увечья и травмы, полагается единовременная выплата в три миллиона рублей.

https://1prime.ru/20241113/vyplata-852796670.html

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