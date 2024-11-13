https://1prime.ru/20241113/vzryv-852784917.html
В Севастополе при взрыве автомобиля погиб военный
В Севастополе при взрыве автомобиля погиб военный - 13.11.2024, ПРАЙМ
В Севастополе при взрыве автомобиля погиб военный
Военнослужащий погиб при взрыве автомобиля в Севастополе. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Михаил Развожаев. | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T11:10+0300
2024-11-13T11:10+0300
2024-11-13T11:10+0300
происшествия
россия
севастополь
взрыв
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0e/849182293_0:213:2882:1834_1920x0_80_0_0_be44fa3cff1de757b8dd73c4d671120c.jpg
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Военнослужащий погиб при взрыве автомобиля в Севастополе. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Михаил Развожаев."В 09.59 к месту вызова прибыли спасатели МЧС. Внутри автомобиля находился водитель, его оперативно смогли эвакуировать и передали сотрудникам скорой помощи, но спасти его не удалось. От полученных травм он скончался. Погибший — военнослужащий", - отметил глава региона.Развожаев также подчеркнул, что возможность диверсии не исключена, и призвал жителей к бдительности. Он также призвал жителей сообщать о любом подозрительном поведении или угрозе безопасности в службу чат-ботов "Оборона Севастополя".
https://1prime.ru/20241113/terakt-852783539.html
севастополь
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0e/849182293_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_1aed163bc6ea2314ef346363c762de26.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, севастополь, взрыв
Происшествия, РОССИЯ, СЕВАСТОПОЛЬ, взрыв
В Севастополе при взрыве автомобиля погиб военный
Развожаев: в Севастополе при взрыве автомобиля погиб военный
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Военнослужащий погиб при взрыве автомобиля в Севастополе. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Михаил Развожаев.
"В 09.59 к месту вызова прибыли спасатели МЧС. Внутри автомобиля находился водитель, его оперативно смогли эвакуировать и передали сотрудникам скорой помощи, но спасти его не удалось. От полученных травм он скончался. Погибший — военнослужащий", - отметил глава региона.
Развожаев также подчеркнул, что возможность диверсии не исключена, и призвал жителей к бдительности. Он также призвал жителей сообщать о любом подозрительном поведении или угрозе безопасности в службу чат-ботов "Оборона Севастополя".
Раскрыты подробности подготовки теракта в Нижнем Тагиле