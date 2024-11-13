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В Севастополе при взрыве автомобиля погиб военный

В Севастополе при взрыве автомобиля погиб военный - 13.11.2024, ПРАЙМ

В Севастополе при взрыве автомобиля погиб военный

Военнослужащий погиб при взрыве автомобиля в Севастополе. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Михаил Развожаев. | 13.11.2024, ПРАЙМ

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происшествия

россия

севастополь

взрыв

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Военнослужащий погиб при взрыве автомобиля в Севастополе. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Михаил Развожаев."В 09.59 к месту вызова прибыли спасатели МЧС. Внутри автомобиля находился водитель, его оперативно смогли эвакуировать и передали сотрудникам скорой помощи, но спасти его не удалось. От полученных травм он скончался. Погибший — военнослужащий", - отметил глава региона.Развожаев также подчеркнул, что возможность диверсии не исключена, и призвал жителей к бдительности. Он также призвал жителей сообщать о любом подозрительном поведении или угрозе безопасности в службу чат-ботов "Оборона Севастополя".

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россия, севастополь, взрыв