https://1prime.ru/20241113/vzyatka-852790828.html
Первый замглавы Бронниц стал фигурантом дела о взятке
Первый замглавы Бронниц стал фигурантом дела о взятке - 13.11.2024, ПРАЙМ
Первый замглавы Бронниц стал фигурантом дела о взятке
Первый заместитель главы администрации Бронницкого муниципального района был задержан по подозрению в получении взятки в размере 9 миллионов рублей. Об этом... | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T13:46+0300
2024-11-13T13:46+0300
2024-11-13T13:46+0300
происшествия
россия
взятки
https://cdnn.1prime.ru/img/83176/98/831769816_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_428d1dc5dfb47bcc5396ec029898915c.jpg
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Первый заместитель главы администрации Бронницкого муниципального района был задержан по подозрению в получении взятки в размере 9 миллионов рублей. Об этом агентству РИА Новости сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий."Задержан первый заместитель главы администрации г.о. Бронницы, подозреваемый в совершении коррупционного преступления (ч. 6 ст. 290 УК РФ)", - отметила она.Отмечается, что он подозревается в совершении коррупционного преступления, связанного с заключением контракта на благоустройство парковых зон. Контракт был заключен между администрацией Бронниц и производственно-технической компанией в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" на сумму более 158 миллионов рублей.После подписания документов, заместитель мэра требовал от представителя компании взятку в размере 5% от суммы контракта. В результате бюджету города был причинен ущерб на сумму более 7,4 миллиона рублей.
https://1prime.ru/20240929/sertifikat-851847342.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83176/98/831769816_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_480e0cebb04021e0e488aaa215c7fc87.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, взятки
Происшествия, РОССИЯ, взятки
Первый замглавы Бронниц стал фигурантом дела о взятке
СК: первый замглавы администрации Бронниц задержан за взятку в 9 миллионов рублей
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Первый заместитель главы администрации Бронницкого муниципального района был задержан по подозрению в получении взятки в размере 9 миллионов рублей. Об этом агентству РИА Новости сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.
"Задержан первый заместитель главы администрации г.о. Бронницы, подозреваемый в совершении коррупционного преступления (ч. 6 ст. 290 УК РФ)", - отметила она.
Отмечается, что он подозревается в совершении коррупционного преступления, связанного с заключением контракта на благоустройство парковых зон. Контракт был заключен между администрацией Бронниц и производственно-технической компанией в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" на сумму более 158 миллионов рублей.
После подписания документов, заместитель мэра требовал от представителя компании взятку в размере 5% от суммы контракта. В результате бюджету города был причинен ущерб на сумму более 7,4 миллиона рублей.
СК расследует дело о краже подарочных сертификатов "Детского мира"