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Первый замглавы Бронниц стал фигурантом дела о взятке - 13.11.2024, ПРАЙМ
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Первый замглавы Бронниц стал фигурантом дела о взятке
Первый замглавы Бронниц стал фигурантом дела о взятке - 13.11.2024, ПРАЙМ
Первый замглавы Бронниц стал фигурантом дела о взятке
Первый заместитель главы администрации Бронницкого муниципального района был задержан по подозрению в получении взятки в размере 9 миллионов рублей. Об этом... | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T13:46+0300
2024-11-13T13:46+0300
происшествия
россия
взятки
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Первый заместитель главы администрации Бронницкого муниципального района был задержан по подозрению в получении взятки в размере 9 миллионов рублей. Об этом агентству РИА Новости сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий."Задержан первый заместитель главы администрации г.о. Бронницы, подозреваемый в совершении коррупционного преступления (ч. 6 ст. 290 УК РФ)", - отметила она.Отмечается, что он подозревается в совершении коррупционного преступления, связанного с заключением контракта на благоустройство парковых зон. Контракт был заключен между администрацией Бронниц и производственно-технической компанией в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" на сумму более 158 миллионов рублей.После подписания документов, заместитель мэра требовал от представителя компании взятку в размере 5% от суммы контракта. В результате бюджету города был причинен ущерб на сумму более 7,4 миллиона рублей.
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россия, взятки
Происшествия, РОССИЯ, взятки
13:46 13.11.2024
 
Первый замглавы Бронниц стал фигурантом дела о взятке

СК: первый замглавы администрации Бронниц задержан за взятку в 9 миллионов рублей

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Первый заместитель главы администрации Бронницкого муниципального района был задержан по подозрению в получении взятки в размере 9 миллионов рублей. Об этом агентству РИА Новости сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.
"Задержан первый заместитель главы администрации г.о. Бронницы, подозреваемый в совершении коррупционного преступления (ч. 6 ст. 290 УК РФ)", - отметила она.
Отмечается, что он подозревается в совершении коррупционного преступления, связанного с заключением контракта на благоустройство парковых зон. Контракт был заключен между администрацией Бронниц и производственно-технической компанией в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" на сумму более 158 миллионов рублей.
После подписания документов, заместитель мэра требовал от представителя компании взятку в размере 5% от суммы контракта. В результате бюджету города был причинен ущерб на сумму более 7,4 миллиона рублей.
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