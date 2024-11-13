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Росстат зафиксировал снижение стоимости яблок в октябре

Росстат зафиксировал снижение стоимости яблок в октябре - 13.11.2024, ПРАЙМ

Росстат зафиксировал снижение стоимости яблок в октябре

Яблоки в России в октябре подешевели на 6,5%, апельсины подорожали на 14,9%, следует из данных Росстата. | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T19:31+0300

2024-11-13T19:31+0300

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россия

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цены на продукты в россии

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Яблоки в России в октябре подешевели на 6,5%, апельсины подорожали на 14,9%, следует из данных Росстата. Если не учитывать плодоовощную продукцию, продовольственные товары за октябрь стали дороже на 1,2%; сама плодоовощная продукция - на 1,44%. Непродовольственные товары в течение октября подорожали на 0,68%. "В октябре изменились цены на отдельные виды плодоовощной продукции: на апельсины +14,9%, лимоны +6,1%, картофель +4,9%, лук репчатый и бананы +4,4%, огурцы +3,8%, чеснок +3,6%, помидоры +3,2%, зелень свежую +2,6%, ягоды замороженные +2,4%. Снизились цены: на яблоки и морковь (-6,5%), капусту белокочанную (-3,4%)", - сообщает Росстат. Среди молочных продуктов подорожала сметана – на 3,2%; все виды питьевого молока (кроме детского) и питьевые сливки – на 2,6%; сыры твердые, полутвердые и мягкие – на 2,5%. Кисломолочные продукты, творог, национальные сыры и брынза, творожные сырки, глазированные шоколадом, плавленые сыры, йогурт, сгущенное молоко с сахаром прибавили в цене от 1,2% до 2,4%. В сегменте рыбы и рыбопродуктов икра лососевых подорожала на 11,8%; рыба соленая, маринованная и копченая - на 2,6%; соленые и копченые деликатесы из рыбы - на 2,3%; соленая сельдь, разделанная охлажденная и мороженая рыба лососевых пород - на 2,2%; мороженая разделанная рыба (кроме лососевых пород) - на 2%. Мороженая неразделанная рыба, рыбное филе, соленое филе сельди, -мороженые креветки, рыбные консервы поднялись в цене на 1,2-1,8%. Среди хлеба и хлебобулочных изделий, круп и бобовых подорожали: сдобные булочные изделия - на 1,6%, пшеничный хлеб - на 1,4%, горох и фасоль - на 1,3%, ржаной хлеб - на 1,2%, бараночные изделия и пшено - на 1%, овсяная и перловая крупы - на 0,9%. В группе мясопродуктов выросли в цене: мясо индейки - на 1,8%, мясные консервы для детского питания - на 1,4%; говядина, пельмени, манты, равиоли - на 1,1%; сосиски, сардельки и мясные копчености - на 1%; баранина и мясные консервы - на 0,8%. Среди прочих продовольственных товаров подорожали: шоколад - на 2,3%; мягкие конфеты, глазированные шоколадом - на 1,9%; оливковое масло и натуральные овощи консервированные, маринованные - на 1,8%; натуральный кофе (в зернах и молотый) - на 1,7%; сливочное мороженое и торты - на 1,5%.

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