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Гросси рассказал, сколько времени эксперты МАГАТЭ будут оставаться на ЗАЭС - 13.11.2024, ПРАЙМ
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Гросси рассказал, сколько времени эксперты МАГАТЭ будут оставаться на ЗАЭС
Гросси рассказал, сколько времени эксперты МАГАТЭ будут оставаться на ЗАЭС - 13.11.2024, ПРАЙМ
Гросси рассказал, сколько времени эксперты МАГАТЭ будут оставаться на ЗАЭС
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжат находиться на Запорожской АЭС (ЗАЭС) до тех пор, пока украинский конфликт не заморозят... | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T17:12+0300
2024-11-13T17:12+0300
россия
магатэ
миссия магатэ
рафаэль гросси
запорожская аэс
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ВЕНА, 13 ноя - ПРАЙМ. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжат находиться на Запорожской АЭС (ЗАЭС) до тех пор, пока украинский конфликт не заморозят или пока не снизится интенсивность боевых действий в регионе. Об этом заявил в интервью немецкому информагентству dpa генеральный директор Агентства Рафаэль Гросси. Он отметил, что ситуация в Запорожской области остается очень серьезной, поэтому эксперты МАГАТЭ все еще находятся на ЗАЭС. "Мы будем оставаться там до тех пор, пока конфликт не перейдет в новую фазу, по крайней мере, с меньшим количеством боевых действий и, возможно, прекращением огня или замораживанием конфликта", — сказал Гросси . Он сообщил, что агентство держит каналы связи с обеими сторонами открытыми и отметил важность такого общения. Обе стороны двигаются: то есть атакуют, обороняются, применяют тяжелую артиллерию, добавил глава МАГАТЭ. Кроме того, Гросси выразил мнение, что риск атак на АЭС не является аргументом против строительства новых объектов.Эксперты МАГАТЭ работают на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года, после первого визита Гросси на станцию.ЗАЭС находится на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Она считается самой крупной по количеству блоков и установленной мощности АЭС в Европе. ЗАЭС имеет шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года ЗАЭС перешла в собственность России.
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россия, магатэ, миссия магатэ, рафаэль гросси, запорожская аэс
РОССИЯ, МАГАТЭ, миссия МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС
17:12 13.11.2024
 
Гросси рассказал, сколько времени эксперты МАГАТЭ будут оставаться на ЗАЭС

Гросси: эксперты МАГАТЭ будут оставаться на ЗАЭС пока конфликт не заморозят

© Пресс-служба ГК "Росатом" | Перейти в медиабанкГендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Курскую область
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Курскую область
© Пресс-служба ГК "Росатом"
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ВЕНА, 13 ноя - ПРАЙМ. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжат находиться на Запорожской АЭС (ЗАЭС) до тех пор, пока украинский конфликт не заморозят или пока не снизится интенсивность боевых действий в регионе. Об этом заявил в интервью немецкому информагентству dpa генеральный директор Агентства Рафаэль Гросси.
Он отметил, что ситуация в Запорожской области остается очень серьезной, поэтому эксперты МАГАТЭ все еще находятся на ЗАЭС.
"Мы будем оставаться там до тех пор, пока конфликт не перейдет в новую фазу, по крайней мере, с меньшим количеством боевых действий и, возможно, прекращением огня или замораживанием конфликта", — сказал Гросси .
Он сообщил, что агентство держит каналы связи с обеими сторонами открытыми и отметил важность такого общения. Обе стороны двигаются: то есть атакуют, обороняются, применяют тяжелую артиллерию, добавил глава МАГАТЭ.
Кроме того, Гросси выразил мнение, что риск атак на АЭС не является аргументом против строительства новых объектов.
Эксперты МАГАТЭ работают на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года, после первого визита Гросси на станцию.
ЗАЭС находится на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Она считается самой крупной по количеству блоков и установленной мощности АЭС в Европе. ЗАЭС имеет шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года ЗАЭС перешла в собственность России.
Опоры ЛЭП - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
СМИ: на Украине согласовали повышение тарифа на передачу электроэнергии
15:29
 
РОССИЯМАГАТЭмиссия МАГАТЭРафаэль ГроссиЗапорожская АЭС
 
 
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