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Госдума приняла закон об упразднении зон территориального развития в России - 13.11.2024, ПРАЙМ
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Госдума приняла закон об упразднении зон территориального развития в России
Госдума приняла закон об упразднении зон территориального развития в России - 13.11.2024, ПРАЙМ
Госдума приняла закон об упразднении зон территориального развития в России
Госдума приняла закон об упразднении преференциального режима зон территориального развития в России. | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T12:50+0300
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россия
госдума
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла закон об упразднении преференциального режима зон территориального развития в России. Закон о зонах территориального развития (ЗТР) был принят в 2011 году. В последний раз поправки в него вносились летом 2023 года. Новый закон упраздняет преференциальный режим зон территориального развития, поскольку в России не было создано ни одной такой зоны. В Минэкономразвития не поступало заявок субъектов РФ о создании ЗТР, в том числе ввиду возможности использовать более привлекательные для регионов и потенциальных инвесторов преференциальные режимы, такие как особые экономические зоны и территории опережающего развития, поясняют авторы документа. Кроме того, ранее внесенными в Бюджетный кодекс изменениями был упразднен инвестиционный фонд РФ, средства которого могли стать источником предоставления господдержки резидентам ЗТР. Иные источники финансирования господдержки резидентов таких зон не предусмотрены. Новый закон должен вступить в силу через 30 дней после его официального опубликования.
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россия, госдума
РОССИЯ, Госдума
12:50 13.11.2024
 
Госдума приняла закон об упразднении зон территориального развития в России

Госдума приняла закон об упразднении преференциального режима ЗТР России

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла закон об упразднении преференциального режима зон территориального развития в России.
Закон о зонах территориального развития (ЗТР) был принят в 2011 году. В последний раз поправки в него вносились летом 2023 года.
Новый закон упраздняет преференциальный режим зон территориального развития, поскольку в России не было создано ни одной такой зоны.
В Минэкономразвития не поступало заявок субъектов РФ о создании ЗТР, в том числе ввиду возможности использовать более привлекательные для регионов и потенциальных инвесторов преференциальные режимы, такие как особые экономические зоны и территории опережающего развития, поясняют авторы документа.
Кроме того, ранее внесенными в Бюджетный кодекс изменениями был упразднен инвестиционный фонд РФ, средства которого могли стать источником предоставления господдержки резидентам ЗТР. Иные источники финансирования господдержки резидентов таких зон не предусмотрены.
Новый закон должен вступить в силу через 30 дней после его официального опубликования.
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