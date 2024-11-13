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Госдума приняла закон об упразднении зон территориального развития в России
Госдума приняла закон об упразднении зон территориального развития в России - 13.11.2024, ПРАЙМ
Госдума приняла закон об упразднении зон территориального развития в России
Госдума приняла закон об упразднении преференциального режима зон территориального развития в России. | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T12:50+0300
2024-11-13T12:50+0300
2024-11-13T12:50+0300
россия
госдума
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла закон об упразднении преференциального режима зон территориального развития в России. Закон о зонах территориального развития (ЗТР) был принят в 2011 году. В последний раз поправки в него вносились летом 2023 года. Новый закон упраздняет преференциальный режим зон территориального развития, поскольку в России не было создано ни одной такой зоны. В Минэкономразвития не поступало заявок субъектов РФ о создании ЗТР, в том числе ввиду возможности использовать более привлекательные для регионов и потенциальных инвесторов преференциальные режимы, такие как особые экономические зоны и территории опережающего развития, поясняют авторы документа. Кроме того, ранее внесенными в Бюджетный кодекс изменениями был упразднен инвестиционный фонд РФ, средства которого могли стать источником предоставления господдержки резидентам ЗТР. Иные источники финансирования господдержки резидентов таких зон не предусмотрены. Новый закон должен вступить в силу через 30 дней после его официального опубликования.
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россия, госдума
Госдума приняла закон об упразднении зон территориального развития в России
Госдума приняла закон об упразднении преференциального режима ЗТР России
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла закон об упразднении преференциального режима зон территориального развития в России.
Закон о зонах территориального развития (ЗТР) был принят в 2011 году. В последний раз поправки в него вносились летом 2023 года.
Новый закон упраздняет преференциальный режим зон территориального развития, поскольку в России не было создано ни одной такой зоны.
В Минэкономразвития не поступало заявок субъектов РФ о создании ЗТР, в том числе ввиду возможности использовать более привлекательные для регионов и потенциальных инвесторов преференциальные режимы, такие как особые экономические зоны и территории опережающего развития, поясняют авторы документа.
Кроме того, ранее внесенными в Бюджетный кодекс изменениями был упразднен инвестиционный фонд РФ, средства которого могли стать источником предоставления господдержки резидентам ЗТР. Иные источники финансирования господдержки резидентов таких зон не предусмотрены.
Новый закон должен вступить в силу через 30 дней после его официального опубликования.
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