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Госдума приняла закон об упразднении зон территориального развития в России

Госдума приняла закон об упразднении зон территориального развития в России - 13.11.2024, ПРАЙМ

Госдума приняла закон об упразднении зон территориального развития в России

Госдума приняла закон об упразднении преференциального режима зон территориального развития в России. | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T12:50+0300

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россия

госдума

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла закон об упразднении преференциального режима зон территориального развития в России. Закон о зонах территориального развития (ЗТР) был принят в 2011 году. В последний раз поправки в него вносились летом 2023 года. Новый закон упраздняет преференциальный режим зон территориального развития, поскольку в России не было создано ни одной такой зоны. В Минэкономразвития не поступало заявок субъектов РФ о создании ЗТР, в том числе ввиду возможности использовать более привлекательные для регионов и потенциальных инвесторов преференциальные режимы, такие как особые экономические зоны и территории опережающего развития, поясняют авторы документа. Кроме того, ранее внесенными в Бюджетный кодекс изменениями был упразднен инвестиционный фонд РФ, средства которого могли стать источником предоставления господдержки резидентам ЗТР. Иные источники финансирования господдержки резидентов таких зон не предусмотрены. Новый закон должен вступить в силу через 30 дней после его официального опубликования.

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россия, госдума