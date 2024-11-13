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На Западе выяснили, как Зеленский намерен склонить Трампа на свою сторону - 13.11.2024, ПРАЙМ
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На Западе выяснили, как Зеленский намерен склонить Трампа на свою сторону
На Западе выяснили, как Зеленский намерен склонить Трампа на свою сторону - 13.11.2024, ПРАЙМ
На Западе выяснили, как Зеленский намерен склонить Трампа на свою сторону
Глава киевского режима Владимир Зеленский намерен убедить нового главу Белого дома Дональда Трампа в продолжении поддержки Украины с помощью лести, сообщает... | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T12:47+0300
2024-11-13T12:48+0300
политика
владимир зеленский
дональд трамп
помощь украине
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский намерен убедить нового главу Белого дома Дональда Трампа в продолжении поддержки Украины с помощью лести, сообщает издание The New Statesman."Зеленский знает, что тот хочет, чтобы его считали сильным лидером, который окончательно урегулировал конфликт, и надеется убедить его в том, что единственный способ это сделать – укрепить позиции Украины", - следует из статьи. Авторы отметили, что нарциссизм Дональда Трампа может стать как ключом для киевского главы, так и отягощающим обстоятельством.Так, Зеленский рассчитывает избежать наиболее проигрышного сценария, поскольку киевский режим не смог получить необходимый уровень поддержки и защиты от администрации Джо Байдена, чьи полномочия закончатся в январе 2025 года.
https://1prime.ru/20241113/ukraina-852788046.html
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владимир зеленский, дональд трамп, помощь украине
Политика, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, помощь Украине
12:47 13.11.2024 (обновлено: 12:48 13.11.2024)
 
На Западе выяснили, как Зеленский намерен склонить Трампа на свою сторону

NS: Зеленский хочет с помощью лести склонить Трампа на свою сторону

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский намерен убедить нового главу Белого дома Дональда Трампа в продолжении поддержки Украины с помощью лести, сообщает издание The New Statesman.
"Зеленский знает, что тот хочет, чтобы его считали сильным лидером, который окончательно урегулировал конфликт, и надеется убедить его в том, что единственный способ это сделать – укрепить позиции Украины", - следует из статьи. Авторы отметили, что нарциссизм Дональда Трампа может стать как ключом для киевского главы, так и отягощающим обстоятельством.
Так, Зеленский рассчитывает избежать наиболее проигрышного сценария, поскольку киевский режим не смог получить необходимый уровень поддержки и защиты от администрации Джо Байдена, чьи полномочия закончатся в январе 2025 года.
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ПолитикаВладимир ЗеленскийДональд Трамппомощь Украине
 
 
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