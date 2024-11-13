https://1prime.ru/20241113/zapad-852788998.html

На Западе выяснили, как Зеленский намерен склонить Трампа на свою сторону

На Западе выяснили, как Зеленский намерен склонить Трампа на свою сторону - 13.11.2024, ПРАЙМ

На Западе выяснили, как Зеленский намерен склонить Трампа на свою сторону

Глава киевского режима Владимир Зеленский намерен убедить нового главу Белого дома Дональда Трампа в продолжении поддержки Украины с помощью лести, сообщает... | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T12:47+0300

2024-11-13T12:47+0300

2024-11-13T12:48+0300

политика

владимир зеленский

дональд трамп

помощь украине

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский намерен убедить нового главу Белого дома Дональда Трампа в продолжении поддержки Украины с помощью лести, сообщает издание The New Statesman."Зеленский знает, что тот хочет, чтобы его считали сильным лидером, который окончательно урегулировал конфликт, и надеется убедить его в том, что единственный способ это сделать – укрепить позиции Украины", - следует из статьи. Авторы отметили, что нарциссизм Дональда Трампа может стать как ключом для киевского главы, так и отягощающим обстоятельством.Так, Зеленский рассчитывает избежать наиболее проигрышного сценария, поскольку киевский режим не смог получить необходимый уровень поддержки и защиты от администрации Джо Байдена, чьи полномочия закончатся в январе 2025 года.

https://1prime.ru/20241113/ukraina-852788046.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир зеленский, дональд трамп, помощь украине