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В Госдуме прокомментировали слухи о запрете техники Apple

В Госдуме прокомментировали слухи о запрете техники Apple - 13.11.2024, ПРАЙМ

В Госдуме прокомментировали слухи о запрете техники Apple

Депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что гаджеты Apple не будут запрещены в России в связи с принятием проекта об установке магазина приложений РФ. | 13.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-13T11:59+0300

2024-11-13T11:59+0300

2024-11-13T11:59+0300

apple

госдума

россия

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МОСКВА, 13 ноя – ПРАЙМ. Депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что гаджеты Apple не будут запрещены в России в связи с принятием проекта об установке магазина приложений РФ. "То, что мы видели в некоторых медиа, что якобы гаджеты Apple будут запрещены в России, – это ложь. Законопроект не запрещает гаджеты Apple, он регламентирует равный доступ наших граждан", - сказал он журналистам. При этом он отметил, что если кто-то будет нарушать нормы закона, возможны штрафные санкции. "Переговоры с ними (компанией Apple – ред.) продолжаются, уверен, что они завершатся позитивным решением", - отметил парламентарий.

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apple, госдума, россия