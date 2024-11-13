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СМИ: в Германии могут запретить оппозиционную партию АдГ - 13.11.2024, ПРАЙМ
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СМИ: в Германии могут запретить оппозиционную партию АдГ
СМИ: в Германии могут запретить оппозиционную партию АдГ - 13.11.2024, ПРАЙМ
СМИ: в Германии могут запретить оппозиционную партию АдГ
В бундестаг внесено ходатайство о запрете партии "Альтернатива для Германии". Инициаторы ограничения действий партии из окружения оппозиционного... | 13.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-13T16:52+0300
2024-11-13T16:53+0300
политика
германия
адг
оппозиция
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БЕРЛИН, 13 ноя - ПРАЙМ. В бундестаг внесено ходатайство о запрете партии "Альтернатива для Германии". Инициаторы ограничения действий партии из окружения оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) надеются, что решение в их пользу будет принято в ближайшее время, передает телеканал ZDF. Ранее немецкий телеканал Welt сообщал, что как минимум 37 депутатов бундестага готовят обращение по вопросу запрета оппозиционной партии. Действующий федеральный канцлер Олаф Шольц назвал подобное решение маловероятным."Группа парламентариев во главе с депутатом ХДС Марко Вандервицем только что внесла президенту бундестага свое ходатайство о запрете АдГ. Его подписали 112 человек", - сообщил источник со ссылкой на депутата.
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германия, адг, оппозиция
Политика, ГЕРМАНИЯ, АдГ, Оппозиция
16:52 13.11.2024 (обновлено: 16:53 13.11.2024)
 
СМИ: в Германии могут запретить оппозиционную партию АдГ

ZDF: в бундестаг внесено ходатайство о запрете АдГ

© fotolia.com / Bernd LeitnerБундестаг
Бундестаг - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
© fotolia.com / Bernd Leitner
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БЕРЛИН, 13 ноя - ПРАЙМ. В бундестаг внесено ходатайство о запрете партии "Альтернатива для Германии". Инициаторы ограничения действий партии из окружения оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) надеются, что решение в их пользу будет принято в ближайшее время, передает телеканал ZDF.
Ранее немецкий телеканал Welt сообщал, что как минимум 37 депутатов бундестага готовят обращение по вопросу запрета оппозиционной партии. Действующий федеральный канцлер Олаф Шольц назвал подобное решение маловероятным.
"Группа парламентариев во главе с депутатом ХДС Марко Вандервицем только что внесла президенту бундестага свое ходатайство о запрете АдГ. Его подписали 112 человек", - сообщил источник со ссылкой на депутата.
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